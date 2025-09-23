Lésion à la moelle épinière : un test sanguin peut prédire la gravité et les chances de guérison

L'ESSENTIEL Les prélèvements de sang, effectués quotidiennement lors d'une hospitalisation, pourraient aider à améliorer la prise en charge des personnes ayant une blessure à la moelle épinière.

Des chercheurs ont mis au point un test sanguin qui permet de prédire la gravité des lésions et les risques de décès.

Ce test a l'avantage d'être fiable, peu coûteux et facile à réaliser.

Selon l’OMS, on compte chaque année 930.000 nouveaux cas de lésions à la moelle épinière dans le monde. La prise en charge de ces patients pourrait être grandement améliorée dans les années à venir. Des chercheurs de l'université de Waterloo ont mis au point un test sanguin qui peut aider à prédire la gravité de la blessure et les chances de survie des malades.

Leur découverte a été détaillée dans la revue NPJ Digital Medicine, le 22 juillet 2025.

Lésion de la moelle épinière : un pronostic un à deux jours après la blessure

Pour tenter d’améliorer le diagnostic des blessures à la moelle épinière, l’équipe a repris les dossiers médicaux de plus de 2.600 patients. Ils ont analysé l’ensemble des données avec l’aide de l'apprentissage automatique. En se concentrant sur les échantillons sanguins prélevés au cours des trois premières semaines, ils ont découvert des éléments, notamment au niveau des électrolytes et les cellules immunitaires présentes, qui aidaient à prévoir la récupération et la gravité des blessures. Ces derniers permettaient d’évaluer avec précision les risques de la mortalité et la sévérité du cas seulement un à trois jours après l’admission à l’hôpital et sans imagerie. Les scientifiques précisent que le test ne surveille pas un seul marqueur, mais plusieurs. Il observe également leur évolution sur plusieurs jours.

"Prédire la gravité des blessures dès les premiers jours est cliniquement pertinent pour la prise de décision, mais il s'agit d'une tâche complexe à partir d'une simple évaluation neurologique", explique le Dr Abel Torres Espín de l'École des sciences de la santé publique de l’université de Waterloo. "Nous démontrons la possibilité de prédire si une lésion de la moelle est motrice complète ou incomplète grâce à des données sanguines de routine recueillies rapidement après la blessure et une amélioration des performances de prédiction au fil du temps."

Diagnostic de la lésion de la moelle épinière : un test fiable, simple et économique

Pour les chercheurs, leur nouveau test sanguin va pouvoir améliorer la prise en charge des patients ayant des lésions à la moelle épinière. Ils expliquent dans leur communiqué :"Bien que d'autres mesures, telles que l'IRM et les biomarqueurs présents dans les fluides, puissent aussi fournir des données objectives, elles ne sont pas toujours facilement accessibles dans tous les milieux médicaux. Les tests sanguins de routine, en revanche, sont économiques, faciles à obtenir et disponibles dans tous les hôpitaux".

"Ce travail fondamental peut ouvrir de nouvelles perspectives en pratique clinique, permettant de prendre des décisions plus éclairées sur les priorités de traitement et l’allocation des ressources dans les services de soins intensifs pour de nombreuses blessures physiques", ajoute le directeur de l’étude Dr Abel Torres Estpon.