Thérapie cellulaire : un espoir pour les blessés de la moelle épinière ?

L'ESSENTIEL Une thérapie cellulaire innovante vient d’obtenir l’autorisation d’un essai clinique de phase I aux États-Unis et en Chine pour traiter les lésions de la moelle épinière, longtemps considérées comme incurables.

Basée sur des cellules souches pluripotentes induites, cette approche allogénique vise à régénérer les tissus nerveux endommagés.

le pourrait devenir un traitement universel, prêt à l’emploi, pour des millions de personnes paralysées dans le monde d’ici cinq à sept ans.

Et si la paralysie n'était plus une fatalité ? Une avancée scientifique majeure vient d'être réalisée dans le traitement des lésions de la moelle épinière (LME), longtemps considérées comme incurables. Pour la première fois, une thérapie cellulaire régénérative, développée par la société chinoise XellSmart, a obtenu l'autorisation de démarrer un essai clinique de phase I aux États-Unis et en Chine.

Des millions de blessés médullaires par an

Chaque année, plus de 15 millions de personnes sont touchées dans le monde par une LME, la plupart du temps suite à un accident de la route, une chute ou un traumatisme sportif. Jusqu'à présent, les traitements disponibles se limitaient à la chirurgie et à la rééducation, sans possibilité de réparer les dommages neurologiques. Le handicap à vie reste donc la règle plutôt que l'exception.

L'approche de XellSmart, détaillée par l'agence de presse américaine PR Newswire, repose sur l'utilisation de cellules souches pluripotentes induites (iPS), capables de se transformer en cellules nerveuses pour remplacer celles détruites par la lésion. Mieux, la thérapie est allogénique : les cellules utilisées proviennent de donneurs, ce qui permet de proposer un traitement "prêt à l'emploi", sans prélèvement préalable chez le patient.

Selon XellSmart, "chaque année, la Chine et les États-Unis recensent respectivement 100.000 et 18.000 nouveaux cas de LME aiguës ou subaiguës". L'objectif de cet essai, mené avec l'hôpital affilié à l'université Sun Yat-sen, est d'évaluer la sécurité, l'efficacité et le dosage optimal du traitement sur des volontaires humains. Si les résultats sont positifs, une phase II pourrait débuter dès 2028.

Un tournant dans la médecine réparatrice

Ce traitement présente un double avantage : une fabrication à grande échelle et un risque de rejet minimal. "Nous passons du soin à la guérison, se réjouit un porte-parole de XellSmart. Pour la première fois, nous offrons un véritable espoir à ceux qui vivent avec une lésion de la moelle épinière."

Ce projet s'inscrit dans une stratégie plus large de développement de thérapies cellulaires ciblant des maladies neurodégénératives comme Parkinson ou la maladie de Charcot. Si la phase I confirme le potentiel des cellules souches pluripotentes induites, une mise sur le marché pourrait être envisagée d'ici cinq à sept ans.