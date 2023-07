L'hypnose efficace contre les douleurs liées aux lésions de la moelle épinière

L'ESSENTIEL Des chercheurs ont voulu traiter les douleurs liées aux lésions de la moelle épinière avec de l’hypnose.

À partir de trois séances, 88 % des participants étaient satisfaits.

Cette découverte pourrait améliorer la qualité de vie des patients hospitalisés pour cause de lésion à la moelle épinière.

“On évalue que l’incidence annuelle mondiale va de 40 à 80 cas de lésion de la moelle épinière par million d’habitants, selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Jusqu’à 90% de ces cas sont dus à des causes traumatiques.”

Traiter la lésion à la moelle épinière par l’hypnose

Dans une nouvelle étude publiée dans la revue Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, des chercheurs ont voulu tester l’hypnose comme traitement des douleurs chez des patients hospitalisés pour cause de lésion de la moelle épinière avant que la souffrance ne soit devenue chronique.

"Nous avons spécifiquement ciblé cette population [les personnes ayant eu des lésions à la moelle épinière] parce que nous savons que la douleur avec laquelle ils doivent vivre est dure et diffuse, indique Amy Starosta, dans un communiqué. Si nous pouvions apporter de nouvelles stratégies pour faire face à la douleur, alors nous pourrions peut-être améliorer la qualité de vie de ces patients dès le début de leur hospitalisation.”

Durant ces travaux, 71 % des 53 participants ont suivi au moins trois séances d'hypnose. Parmi ceux-ci, 88 % ont déclaré bénéficier du traitement et être satisfaits de celui-ci.

Hypnose clinique : comment ça marche ?

"L'hypnose clinique est très différente de l'hypnose de divertissement, explique Amy Starosta, l’une des autrices. L'hypnose clinique [vise à agir sur les] parties de votre cerveau qui font des choses automatiquement pour vous. Votre cerveau fait des centaines de choses pour vous quotidiennement, comme respirer et cligner des yeux."

L’objectif des chercheurs est d’intervenir chez les patients quand ils commencent à ressentir les premières douleurs. Ainsi, à travers son action dans le cerveau, l’hypnose peut les aider à ressentir la sensation de douleur différemment dès le début. En médecine, cette technique est d’ailleurs déjà utilisée pour traiter les douleurs ou soigner les addictions.

"L'autre élément qui nous passionne, c’est que [le temps de traitement avec l’hypnose] est bref", souligne Amy Starosta. Beaucoup d'études ou d'interventions vont de huit à douze séances en ambulatoire. Elles exigent que le patient continue à venir (...). Nous pensons que [l’hypnose] peut être rapidement enseignée (...) et être très utile.”

La chercheuse prévoit de lancer cet automne un essai plus important après cette étude pilote afin d'examiner les effets de l'hypnose sur les douleurs sur le long terme.