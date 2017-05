Chirurgie

Mais c’est surtout en complément des anesthésies que son efficacité est la mieux reconnue. Chez le dentiste, pour des biopsies ou des interruptions de grossesse, elle est utilisée pour réaliser des chirurgies sans anesthésie générale. L’Institut Curie (Paris) l’utilise d’ailleurs depuis 2011 dans le traitement des cancers du sein.

« L’hypno-sédation est possible dans les chirurgies pour lesquelles les techniques actuelles permettent une analgésie suffisante, résumait en 2015 le Dr Aurore Marcou, anesthésiste à l’Institut Curie. Elle combine une analgésie de la région opérée, une sédation intraveineuse et une mobilisation de la conscience par l’hypnose. Cette technique est là pour éviter d’utiliser des hypnotiques ; cela permet de faire des chirurgies éveillé, mais de placer la conscience dans un lieu de sérénité pour le confort du patient. »

Une forme particulière d’hypnose, l’EMDR, se montre aussi plus efficace qu’une psychothérapie traditionnelle dans le traitement du syndrome de stress post-traumatique. Utilisée dans le cadre d’une thérapie cognitivo-comportementale, cette méthode permet d’associer à un événement négatif une pensée positive. Elle améliore les symptômes dès la première séance.





Des pratiques à encadrer

L’hypnose fonctionne donc bien, au moins pour ces applications. Et elle présente, en plus, deux avantages non négligeables : elle limite le recours au médicaments, et ne donne que très peu d’effets secondaires identifiés.

Reste à mieux encadrer la formation et les pratiques, pour les limiter à des indications reconnues et scientifiquement prouvées. « Il y a des règles déontologiques très strictes, sauf que l’enseignement de l’hypnose est aléatoire, avait déclaré à Pourquoidocteur Bruno Falissard, directeur de recherche à l’Inserm, au moment de la sortie du rapport. Il y a une tache sombre à corriger, comme pour la plupart des soins dits non conventionnels. Néanmoins, si l’on fait attention à ces aspects déontologiques, ces effets indésirables restent très faibles. »