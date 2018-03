(VIDEO) Hypnose, pour en finir avec la douleur ou le tabac...

Tout le monde rêve de posséder ce pouvoir extraordinaire d’hypnotiser une petite amie, un client difficile ou un créancier insistant. La médecine cherche, pour des raisons plus nobles, à utiliser cette technique qui remonte à plusieurs milliers d’années

Sous hypnose, on ne dort pas. La conscience reste intacte mais elle n’a plus qu’une cible de concentration : son corps, son histoire et son fonctionnement.

L’Hypnothérapeute, car c’est ainsi que s’appelle le médecin qui hypnotise, dirige la séance avec une règle d’or : l’hypnose suggère, mais ne peut, en aucun cas, imposer quoi que ce soit à l’hypnotisé. En clair, impossible de faire signer un chèque, donner un ordre violent pour soi-même ou pour les autres

une émission qui a été diffusée aux médecins dans le cadre du rendez-vous hebdomadaire, les « Jeudis de la formation », premier rendez-vous de la formation des médecins francophones

Nos invités :

Le Dr Max Fleury est un vrai médecin généraliste, qui s’est converti à l’hypnose pour compléter la panoplie des soins à proposer à ses malades.

Les résultats exceptionnels qu’il dit avoir obtenu l’ont conduit à proposer cette technique de plus en plus souvent.

Le Dr Jean-Marc Benhaiem est un des spécialistes les plus connus de cette spécialité. Il a d’ailleurs créé le premier diplôme d’hypnose à la Pitié-Salpêtrière.

C’est leur expérience qu’il nous proposent aujourd’hui.

Et vous le verrez on est loin de la seule utilisation en psychiatrie…

