Vieillissement : peut-on vraiment le mesurer avec de simples tests ?

L'ESSENTIEL Plusieurs tests simples, comme la vitesse de marche ou l’exercice de la double tâche, permettent d’évaluer certains aspects du vieillissement physique et cognitif.

Mais ces indicateurs ne suffisent pas à eux seuls à juger de la qualité du vieillissement, selon les chercheurs.

Vieillir en bonne santé, c’est aussi entretenir ses émotions, ses relations sociales et son sentiment d’épanouissement personnel.

Se lever du sol sans les mains, rester en équilibre sur une jambe en se brossant les dents, ou encore marcher en comptant à rebours : ces petits défis quotidiens, qui prétendent révéler si nous vieillissons "bien", pullulent sur les réseaux sociaux. Ces tests insolites, utilisés par certains professionnels de santé, permettraient de réaliser à domicile des mini-diagnostics de sa forme physique et mentale. Mais que valent-ils vraiment ? Deux chercheurs britanniques de l’Université d’Aberystwyth, au Pays de Galles, font le point dans un article publié dans The Conversation.

Le corps et le cerveau à l’épreuve

Parmi les tests plus connus, la vitesse de marche : "Marcher à plus de 1,32 mètre par seconde est associé à une plus grande longévité", selon une étude notoire citée par les scientifiques, tandis qu'une allure inférieure à 0,8 m/s pourrait indiquer une sarcopénie, c’est-à-dire une perte de masse et de force musculaire. Autre test physique accessible : se lever et s’asseoir cinq fois d’affilée sur une chaise. Un geste simple qui permet de mesurer la mobilité et l’endurance musculaire. On peut également mentionner le test de la force de préhension (de poigne), qui serait un indice parlant sur la façon dont nous vieillissons.

Côté cerveau, des exercices comme le test de Stroop mettent à l’épreuve notre flexibilité cognitive. Le principe ? Dire la couleur d’un mot et non le mot lui-même. Par exemple, si le mot "bleu" est écrit en rouge, vous devez dire "rouge". Ce serait moins facile qu’il n’y paraît, selon les chercheurs... Le trail making test évalue quant à lui la capacité à alterner entre des tâches : il s’agit de relier des chiffres et lettres dans l’ordre (1, A, 2, B…). Plus vous êtes rapide, plus votre cerveau présenterait une bonne agilité mentale. Enfin, le test de la "double tâche" – marcher tout en comptant à rebours par trois à partir de 100 – révèlerait comment vos méninges gèrent plusieurs informations à la fois.

Le bien-être comme indicateur clé

S’ils ont démontré leur utilité, ces tests ne suffisent toutefois pas à cerner tout ce que signifie "bien vieillir". Car le vieillissement est "comme un puzzle : la santé physique, l'agilité mentale, l'équilibre émotionnel, la connexion sociale – tous ces paramètres comptent et interagissent", assurent les chercheurs. Bien vieillir, ce n’est donc pas seulement une affaire de muscles ou de mémoire : c’est aussi maintenir un bon équilibre émotionnel, conserver des relations sociales stimulantes et trouver du sens à son quotidien. Autrement dit, le bien-être physique ne va pas sans bien-être psychologique.

Des outils comme l’échelle SPANE (Scale of Positive and Negative Experience), qui interroge sur les émotions positives et négatives vécues au quotidien, peuvent offrir un aperçu précieux de ce bien-être global. Le meilleur indicateur du vieillissement, c’est peut-être tout simplement votre sentiment d’épanouissement, concluent les chercheurs.