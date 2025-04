L'activité physique peut-elle freiner le vieillissement du cerveau ?

L'ESSENTIEL Une étude américaine montre que l’activité physique régulière peut ralentir la perte de volume cérébral liée à l’âge.

Les personnes ayant une meilleure forme cardio-respiratoire présentent un cortex pariétal droit mieux préservé, zone clé des fonctions cognitives.

Selon les chercheurs, rester actif tout au long de la vie pourrait ainsi réduire le risque de démences comme Alzheimer.

Et si transpirer un peu chaque jour était l’une des clés pour garder un cerveau en bonne santé ? Une nouvelle étude, menée par l’Ecole médicale du Sud-Ouest de l'Université du Texas (Etats-Unis) et publiée dans le Journal of Applied Physiology, met en lumière le lien entre activité physique et préservation des fonctions cognitives avec l'âge.

Un lien clair entre forme physique et matière grise

Dans le cadre de leurs travaux, les chercheurs ont analysé les données de 172 adultes, âgés de 22 à 81 ans, tous sédentaires mais en bonne santé, vivant dans la région de Dallas-Fort Worth. Chaque participant a passé un test de forme cardio-respiratoire, des évaluations cognitives et une IRM. Résultat : l’âge était associé à une réduction du volume de la matière grise et de l'épaisseur du cortex cérébral. Mais cette dégradation était moins marquée chez les personnes ayant un meilleur niveau de forme cardio-respiratoire.

Les scientifiques ont notamment observé que le volume du cortex pariétal droit, une zone essentielle aux fonctions cognitives fluides (raisonnement inductif, mémoire à long terme, mémoire de travail, aisance verbale), était mieux préservé chez les individus plus en forme. Ce lien était autant valable pour les femmes que pour les hommes. "Nos travaux suggèrent que pratiquer une activité pour améliorer sa forme physique pourrait réduire le risque de démences liées à l'âge, comme la maladie d'Alzheimer", souligne le Dr Rong Zhang, professeur à UT Southwestern et principal auteur de l'étude, dans un communiqué.

Un enjeu de santé publique

Avec plus de 6 millions d'Américains atteints de démences, un chiffre qui pourrait grimper à 14 millions d'ici 2060 selon les Centres de Contrôle et de Prévention des Maladies (CDC), la prévention devient une priorité. "Les résultats de cette étude soutiennent l'hypothèse qu'une activité physique régulière tout au long de la vie pourrait ralentir le vieillissement du cerveau", conclut Dr Zhang. Une simple promenade quotidienne, quelques exercices de cardio ou du vélo régulier pourraient donc faire bien plus que maintenir la forme : ils pourraient aussi protéger notre cerveau contre les ravages du temps.