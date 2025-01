L’activité physique permet de prévenir 19 maladies chroniques

L'ESSENTIEL Une étude américaine souligne l’importance d’évaluer l’activité physique des patients pour prévenir 19 maladies chroniques, dont le diabète et les maladies cardiovasculaires.

Les patients actifs, pratiquant au moins 150 minutes d’exercice modéré par semaine, sont moins exposés à ces risques que les inactifs.

L’OMS préconise de pratiquer au moins 150 à 300 minutes d’activité physique modérée ou 75 à 150 minutes d’activité intense par semaine.

Une nouvelle preuve des bienfaits du mouvement sur la santé et le vieillissement. Une étude menée par des chercheurs de l’Université de l’Iowa, aux Etats-Unis, met en lumière l’importance, pour les médecins, de mesurer l’activité physique des patients pour prévenir nombre de maladies chroniques. Les détails ont été publiés dans la revue Preventing Chronic Disease.

Un lien évident entre l’activité physique et la santé globale

L’équipe de scientifiques, dirigée par Lucas Carr, professeur associé en physiologie de la santé, a examiné les réponses de plus de 7.000 patients ayant rempli un questionnaire sur leur niveau d’activité physique lors des bilans annuels de santé, baptisé "Exercise Vital Sign".

Sur une tablette, les patients devaient répondre aux questions suivantes : "Combien de jours par semaine pratiquez-vous une activité physique modérée à intense, telle que la marche rapide ?" (0 à 7 jours) et "Combien de minutes pratiquez-vous cette activité en moyenne par jour ?" Ce processus rapide, prenant moins de 30 secondes, a permis de recueillir des informations précieuses sur l’état de santé des patients.

Or, selon l’étude, les patients qui pratiquent au moins 150 minutes d’exercice d’intensité modérée à intense par semaine présentaient un risque significativement réduit de développer 19 maladies chroniques, telles que les maladies cardiovasculaires, le diabète, le cancer et les maladies respiratoires. En revanche, ceux signalant peu ou pas d’activité physique étaient beaucoup plus exposés à ces pathologies.

Au moins 150 min d’activité physique par semaine

Les chercheurs préconisent que les systèmes de santé intègrent ce type de questionnaire dans les évaluations, et que les autorités promeuvent davantage l'activité physique par le biais du sport, des loisirs ou encore de la mobilité (marche, vélo, transports en commun...), entre autres. Pour rappel, l’Organisation mondiale de la Santé préconise de pratiquer au moins 150 à 300 minutes d’activité physique modérée ou 75 à 150 minutes d’activité intense par semaine.