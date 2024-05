Activité physique : rien ne vaut le cardio pour réduire la mortalité

L'ESSENTIEL D’après une étude, "l’exercice cardiorespiratoire prolongé" est systématiquement associé à une réduction du risque de mourir prématurément, notamment de maladies telles que l’insuffisance cardiaque, la dépression, le diabète, la démence et même le cancer.

Pour chaque augmentation de 1 MET (soit la quantité d’énergie utilisée en position assise normale), une personne peut réduire son risque de décès de 11 à 17 %, et plus particulièrement son risque de maladie cardiaque de 18 %.

"Les gens peuvent constater des améliorations significatives rien qu’en faisant par exemple 150 minutes par semaine d’activité physique modérée, telle que la marche rapide", selon les chercheurs.

Course à pied, natation, vélo, squash... Si l’activité physique, quelle qu’elle soit, est une condition presque sine qua non pour espérer vivre vieux et en bonne santé, rien ne vaut la pratique régulière d’un sport d’endurance, qui renforce spécifiquement la capacité cardiorespiratoire. C’est la conclusion d’une nouvelle étude publiée dans le British Journal of Sports Medicine.

L’exercice cardiorespiratoire, la meilleure activité pour rester en bonne santé

Pour parvenir à ce constat, les chercheurs de l’Université d’Australie-Méridionale, située à Adélaïde, se sont appuyés sur une méta-analyse comprenant près de 21 millions d’observations issues de 199 études de cohorte distinctes. Ils ont constaté que "l’exercice cardiorespiratoire prolongé" était "fortement et constamment associé à une réduction du risque de mourir prématurément de quelque cause que ce soit", et notamment de maladies telles que l’insuffisance cardiaque, la dépression, le diabète, la démence et même le cancer. Ce qui fait du cardio "probablement le type d’activité physique le plus important" pour être et rester en bonne santé, peut-on lire dans un communiqué.

Dans le détail, l’étude révèle que pour chaque augmentation de 1 MET (pour Metabolic Equivalent of Task, une mesure de la dépense énergétique associée à l’intensité d’une activité physique), soit la quantité d’énergie utilisée en position assise normale, une personne peut réduire son risque de décès de 11 à 17 %, et plus particulièrement son risque de maladie cardiaque de 18 %. À l’inverse, les personnes ayant de faibles niveaux de "fitness cardiorespiratoire" sont "beaucoup plus susceptibles de mourir précocement ou de développer des maladies chroniques" au cours de leur vie.

Au moins 150 minutes d’activité physique modérée par semaine

Nul besoin de devenir marathonien pour bénéficier du cardio, selon les chercheurs : "Les gens peuvent constater des améliorations significatives rien qu’en faisant par exemple 150 minutes par semaine d’activité physique modérée, telle que la marche rapide." Pour booster le système cardiorespiratoire, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) estime que les adultes de 18 à 64 ans devraient consacrer au moins 75 à 150 minutes par semaine à une activité d’endurance d’intensité soutenue (comme la course), et entre 150 et 300 minutes à une activité d’intensité modérée. Pour rappel, plus l’exercice physique est intense, plus votre cœur vous remerciera plus tard.

Les auteurs de l’étude plaident enfin pour que les pouvoirs publics fassent la promotion des bienfaits du sport. "La charge ne devrait pas seulement incomber à l'individu, mais devrait également être évaluée régulièrement par les médecins et les professionnels du sport", afin que l’activité physique régulière devienne davantage une norme de santé publique, avec des programmes à l’école, au travail, etc.