Déchirure du ménisque du genou : cette discipline permet de prédire le risque

L'ESSENTIEL La radiomique est une discipline qui consiste à analyser informatiquement les images médicales et à les traduire en données quantitatives complexes.

Dans une récente étude, elle a permis d’identifier et de classer 24 des 34 cas de déchirures du ménisque.

Cette technique a identifié une zone large avec un niveau de gris élevé, c'est-à-dire une texture plus grossière, de la corne postérieure comme étant la variable la plus importante.

La radiomique est une discipline, dont le concept existe depuis environ 40 ans, mais qui a connu récemment une explosion. Elle "consiste en l’extraction d’un grand nombre de caractéristiques ou de mesures à partir des images médicales et, plus avant, leur exploitation pour construire des modèles de classification ou de prédiction", a expliqué Irène Buvat, physicienne et directrice du Laboratoire d’imagerie translationnelle en oncologie à l’Institut Curie.

Le ménisque de 215 adultes était intact au début de l’étude

Une récente étude s’est concentrée sur le recours à la radiomique, qui dévoile ainsi des modèles imperceptibles dans les images médicales, pour classer les personnes qui développeront une déchirure du ménisque du genou. Pour mener à bien les travaux, des chercheurs de l'université de l'État du Michigan (États-Unis) ont utilisé les images de résonance magnétique (IRM) de 215 personnes dont les ménisques étaient intacts au moment de l’inscription. Ils ont évalué l'état des cartilages en forme de croissants quatre ans plus tard. "Un lecteur a segmenté manuellement la corne antérieure et postérieure du ménisque médial de chaque participant lors de la visite médicale. Ensuite, 61 caractéristiques radiomiques différentes ont été extraites de chaque corne du ménisque médial", a précisé l’équipe.

Déchirure du ménisque du genou : la radiomique a permis d’identifier 24 des 34 cas

D’après les résultats, parus dans la revue Journal of Orthopaedic Research, 34 participants ont développé des déchirures du ménisque. L'utilisation de la radiomique au début des travaux a permis d’identifier et de classer correctement 24 de ces 34 cas et 172 des 181 témoins avec une sensibilité de 70,6 % et une spécificité de 95,0 %. Les auteurs ont expliqué que l’arbre de classification et de régression a identifié une zone large avec un niveau de gris élevé, c'est-à-dire une texture plus grossière, de la corne postérieure comme étant la variable la plus importante pour classer les personnes susceptibles de développer une déchirure du ménisque.

"Cette technique fournit donc des mesures sensibles et quantitatives des altérations du ménisque qui pourraient aider les cliniciens à savoir quand intervenir pour se prémunir contre les déchirures du ménisque", ont conclu les scientifiques.