Comment l'enfant se construit-il ses premiers souvenirs ?

Dès les premières années de sa vie, l'enfant commence à tisser la toile complexe de ses souvenirs en découvrant le monde. Ces premiers fragments de mémoire, essentiels à son développement, se construisent au croisement de l'expérience de ses sens et des interactions sociales.

Les bases de la mémoire chez l'enfant

Dès l'enfance, la mémoire humaine se divise en deux types principaux :

• La mémoire procédurale, qui permet d'acquérir des habiletés motrices comme marcher ou utiliser des couverts, grâce à des automatismes qui seront profondément ancrés.

• La mémoire épisodique, qui permet de retenir des informations spécifiques liées à une expérience vécue, comme le visage d'un proche ou un événement marquant émotionnellement.

Ces deux formes de mémoire collaborent étroitement pour permettre à l'enfant de se constituer un réservoir de souvenirs personnels et pratiques.

Le rôle des interactions et du langage

Les interactions quotidiennes entre l'enfant et son entourage sont cruciales pour construire sa mémoire. Les premiers souvenirs se forment souvent lors de moments partagés, influencés par la manière dont les parents décrivent et racontent les événements.

Parallèlement, l'acquisition du langage amplifie cette capacité à se souvenir. Les mots et leur signification enrichissent les réseaux neuronaux, rendant ses souvenirs plus accessibles et compréhensibles. Comprendre le langage lui permet de mieux ancrer ses souvenirs dans son esprit, les rendant ainsi plus durables.

En pratique, jouer régulièrement avec son enfant, lui parler avec des mots nouveaux, et lui demander de raconter ses expériences est très utile pour stimuler sa mémoire.

L'attention et la rétention des souvenirs

La capacité de l'enfant à se souvenir est également liée à ses facultés d'attention. Pour qu'un souvenir prenne racine, il doit d'abord capter son attention, être retenu et parfois même être manipulé activement dans sa mémoire de travail.

Cette mémoire agit comme un espace où l'information est non seulement conservée temporairement mais aussi traitée. Ainsi, un environnement stimulant, riche en interactions et soutien, aide l'enfant à développer sa capacité à se souvenir efficacement.

En savoir plus : "24 h dans le cerveau de votre enfant" de Erwan Deveze.