Écouter des podcasts est bon pour la santé mentale

En voiture, dans le métro, au bureau, dans la cuisine, dans la salle de sport… les podcasts nous accompagnent de plus en plus dans notre quotidien. Selon une étude Harris Media, 5,8 millions de Français écoutent ce type de contenus audio au moins une fois par semaine. La progression des personnes qui en suivent, dépasse même les 50 % par an. Et cela pourrait bien être une bonne chose pour la santé mentale.

Une étude de l’University College Cork (Irlande), publiée dans la revue Rural and Remote Health montre que les podcasts sur la santé mentale ont fait évoluer la vision des maladies mentales, réduit la stigmatisation et orienter efficacement les auditeurs vers les aides adaptées.

Troubles psychiques : les podcasts favorisent la compréhension et la compassion

Pour évaluer l’impact des podcasts liés à la santé mentale, les chercheurs irlandais ont réalisé une enquête en ligne auprès de 722 auditeurs. Les participants ont indiqué avoir acquis de nouvelles perspectives en écoutant des émissions sur la santé mentale. Ce qui a amélioré leur compréhension de ces affections et réduit la stigmatisation liée aux troubles psychiques, selon eux.

"Notre recherche a révélé que les auditeurs ont approfondi leurs propres connaissances et leur vocabulaire autour des sujets liés à la santé mentale. Les participants ont noté l'importance d'avoir accès à des experts de confiance qui était la clé de cette psychoéducation", explique Naoise Ó Caoilte, auteur de la recherche, dans un communiqué.

Les volontaires ont indiqué que l’écoute de ces émissions leur a apporté les notions nécessaires pour mieux comprendre leur propre santé mentale et mettre des mots sur leurs pensées ou leurs émotions. Les podcasts les ont aussi aidés à avoir plus de compassion envers eux-mêmes ou les personnes présentant des troubles psychiques.

"Les participants ont indiqué que les podcasts liés à la santé mentale les ont aidés à développer un sentiment de connexion avec les autres, en apprenant qu'il est « normal » d’avoir des problèmes de santé mentale. De nombreuses personnes ont souligné l'importance de la connexion. Les podcasts liés à la santé mentale les ont aidés à se sentir « moins seuls » dans leurs luttes", ajoutent les chercheurs dans leur communiqué.

Le grand public n’est pas le seul à tirer profit des podcasts santé. "Notre étude révèle également qu'un large éventail de professionnels, notamment des thérapeutes, des enseignants et des professionnels de la santé, utilisent les podcasts comme moyen de développement professionnel continu et d'acquisition de nouvelles perspectives", ajoute Naoise Ó Caoilte.

Santé mentale : soutenir les podcasts fondés sur des preuves scientifiques

Si certains professionnels de la santé mentale ont fait part de leurs craintes que les podcasts détournent les gens du soutien professionnel, il n’en est rien selon les chercheurs. "En fait, notre étude révèle que l'écoute des podcasts sur la santé mentale a encouragé les participants à développer un sentiment plus profond d'auto-compassion et des attitudes positives accrues envers le comportement de recherche d'aide", explique l’expert.

Pour l’équipe à l’origine des travaux, les résultats soulignent ainsi la nécessité pour les professionnels et les institutions de soutenir les projets fournissant des conseils de santé mentale qui sont ni trompeurs ni erronés. "Cela permettra au public d'avoir l'assurance que le contenu est fondé sur des preuves, sûr et approprié", conclut Dr Sharon Lambert qui a également travaillé sur cette étude.