Réseaux sociaux : le body positivisme améliore la perception qu'ont les hommes de leur corps

L'ESSENTIEL Dans l’étude, les femmes se déclaraient moins satisfaites de leur corps et désiraient davantage perdre du poids.

Les hommes voulaient plus développer leur musculature.

L'exposition à des contenus "body positive" augmentait la satisfaction corporelle et diminuait le désir de maigrir chez les hommes et les femmes.

"Les problèmes d'image corporelle sont considérés comme un problème de santé publique. L'essor des réseaux sociaux, en particulier d'Instagram, indique que les jeunes femmes et hommes sont davantage exposés à des photos du 'corps parfait', ce qui les rend moins indulgents avec eux-mêmes. (…) Le mouvement 'body positive' vise à remettre en question les représentations irréalistes du corps et à promouvoir sa représentation diversifiée et inclusive. Ce dernier est devenu populaire, mais il est souvent perçu comme ne s'adressant qu'aux femmes", a déclaré Fabio Fasoli, maître de conférences en psychologie sociale à l'université du Surrey (Royaume-Uni).

207 jeunes adultes ont été exposés à des photos du "corps parfait" et des contenus "body positive"

Avec son équipe, le chercheur s’est demandé si les contenus "body positive" avaient les mêmes effets sur les hommes que sur les femmes. Pour répondre à cette interrogation, ils ont réalisé une étude, dont les résultats ont été publiés dans la revue Acta Psychologica. Dans le cadre de ces travaux, les scientifiques ont recruté 207 jeunes hommes et femmes. Les participants ont dû répondre à des questions sur leurs émotions positives et négatives, leur satisfaction corporelle, leur volonté de perdre du poids et d’être plus musclé. Ils ont rempli ce questionnaire avant et après avoir vu des photos du "corps parfait" (des femmes minces et en forme portant un bikini ou hommes torse nu avec des abdominaux saillants), des clichés montrant des adultes de tailles différentes et ayant des formes ou encore des images de paysages ou d’animaux.

Body positivisme : "Ces images sont importantes pour rappeler que tous les corps sont différents"

Les auteurs ont constaté que, dans l’ensemble, les femmes étaient plus insatisfaites de leur corps et faisaient état d'une humeur négative plus forte et d'une volonté de maigrir plus élevée que les hommes. Les hommes, quant à eux, voulaient être plus musclés. Selon les résultats, l'exposition à des photos du "corps parfait" diminuait les émotions positives et la satisfaction corporelle chez les deux sexes. En revanche, les contenus "body positive" augmentaient la satisfaction corporelle et réduisaient le désir de perdre du poids chez les participants, mais ils n’ont pas diminué les préoccupations des hommes concernant leur musculature. "Ces images sont importantes pour rappeler que tous les corps sont différents et qu'il ne faut pas se comparer aux photos irréalistes publiées sur les réseaux sociaux", a précisé Fabio Fasoli.