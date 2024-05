Stress, anxiété : manger méditerranéen réduit les symptômes

L'ESSENTIEL Le régime méditerranéen diminue les symptômes de stress et d'anxiété chez les plus de 60 ans, selon une nouvelle étude.

Les participants qui suivaient le mieux ce régime présentaient une réduction significative de ces symptômes, indépendamment de facteurs tels que l'âge ou le sexe.

Pour réduire le stress et l’anxiété, les chercheurs recommandent de limiter la consommation de boissons sucrées car, au-delà de 250 millilitres, cela peut avoir un impact négatif.

Santé cardiaque, intestinale, neurologique et désormais mentale ! La liste des vertus du régime méditerranéen continue de s’allonger. Selon une nouvelle étude publiée dans la revue Nutrients, il pourrait réduire les symptômes du stress et de l’anxiété chez les personnes de plus de 60 ans.

Suivre le régime méditerranéen réduit le stress et l’anxiété

Lors de leurs travaux, les chercheurs de l'Université d'Australie du Sud, en partenariat avec l'Université de Sunshine Coast, en Australie, ont évalué l’impact du régime méditerranéen sur la santé mentale de 294 Australiens âgés de 60 ans et plus. Pour cela, les participants ont dû remplir un questionnaire, en ligne, sur la façon dont ils mangeaient et leur niveau de dépression, de stress et d’anxiété.

Résultat : les scientifiques ont observé que ceux qui suivaient le mieux le régime méditerranéen avaient moins de symptômes de stress et d’anxiété. En revanche, cette alimentation n’avait aucun impact sur la dépression.

"Les habitudes liées au mode de vie, y compris la qualité de l'alimentation, sont de plus en plus prises en compte en tant que facteurs de risque modifiables sur la santé mentale, indique Evangeline Mantzioris, diététicienne et auteure de cette étude, dans un communiqué. Nous avons montré que lorsque les personnes âgées qui suivent un régime méditerranéen présentent une réduction des symptômes de stress et de l’anxiété, et que cela se produisait indépendamment de l’âge, du sexe, de l’indice de masse corporel (IMC), de la quantité de leur sommeil et [de la quantité] d’exercice qu’elles faisaient.”

Dans le régime méditerranéen, des aliments sont davantage bénéfiques

Dans le régime méditerranéen, les chercheurs ont identifié des aliments plus bénéfiques que les autres pour réduire les symptômes de stress et d’anxiété. Il s’agit des noix, des fruits et des légumineuses.

"Grâce à un changement de mode de vie relativement simple, les gens peuvent améliorer considérablement leur niveau de stress et d’anxiété", conclut Evangeline Mantzioris. Les auteurs soulignent qu’une faible consommation de boissons sucrées, moins de 250 millilitres (ml) par jour, a également un impact néfaste sur la santé mentale.

D’après l’Organisation mondiale de la santé (OMS), chez les personnes âgées, l’anxiété fait partie - avec la dépression - des problèmes de santé mentale les plus courants. L’instance de santé souligne que les seniors ont des facteurs de stress spécifiquement liés au vieillissement, comme la perte des capacités intrinsèques et le déclin des capacités fonctionnelles.

Ainsi, quelques changements dans l’alimentation des seniors pourraient avoir de grands impacts sur leur santé mentale !