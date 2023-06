Le régime méditerranéen vert aide à rajeunir le cerveau

L'ESSENTIEL Le régime méditerranéen vert reprend les fondamentaux du régime méditerranéen tout en privilégiant les protéines végétales et d'autres aliments végétaux entiers et non transformés.

Les personnes obèses qui perdent du poids grâce à ce régime, enregistrent un ralentissement du vieillissement de leur cerveau.

Les chercheurs préconisent ainsi l'adoption d'une alimentation saine pour la santé du cerveau.

L'obésité est une maladie qui peut avoir des conséquences sur la santé physique mais aussi cognitive des personnes qui en souffrent. Cependant, une étude menée par des chercheurs de Ben-Gurion University of the Negev a révélé qu'adopter un régime méditerranéen vert pouvait aider à rajeunir le cerveau en plus d'entraîner une perte de poids.

Cerveau : il rajeunit de 9 mois avec le régime méditerranéen vert

L'équipe a repris les dossiers médicaux ainsi que les scanners cérébraux de 102 personnes souffrant d'obésité ayant participé à l'essai clinique de 18 mois baptisé DIRECT PLUS.

Les résultats de l'étude publiée dans la revue scientifique e-life ont montré qu'une réduction de 1 % du poids corporel chez les personnes obèses suivant un régime méditerranéen vert a permis de rajeunir leur cerveau de près de 9 mois par rapport à leur âge cérébral attendu. Ce processus était associé à des changements positifs dans d'autres mesures biologiques, telles que la réduction de la graisse hépatique et des enzymes hépatiques. "Il a déjà été démontré que l'augmentation de la graisse hépatique et la production d'enzymes hépatiques spécifiques affectaient négativement la santé du cerveau dans la maladie d'Alzheimer", expliquent les auteurs dans leur communiqué publié le 1er juin 2023.

Les avantages d'un mode de vie sain pour le cerveau

Ces résultats soulignent l'importance d'un mode de vie sain pour maintenir la santé globale du cerveau. Adopter un régime alimentaire méditerranéen vert peut être un premier pas pour préserver la santé du cerveau tout en permettant une perte de poids chez les personnes obèses.

Le régime méditerranéen vert privilégie les aliments végétaux non transformés et riches en protéines végétales. Cette alimentation fait ainsi la part belle aux légumes, aux fruits, aux céréales complètes, aux noix et à l'huile d'olive.

"Notre étude met en évidence l'importance d'un mode de vie sain, y compris une consommation réduite d'aliments transformés, de sucreries et de boissons, pour maintenir la santé du cerveau", explique l'auteur le Dr Gidon Levakov.



"Nous avons été encouragés de constater que même une perte de poids de 1 % était suffisante pour affecter la santé du cerveau et entraîner une réduction de 9 mois de l'âge du cerveau", ajoute sa collègue la professeure Galia Avidan.