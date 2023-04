Dash, méditerranéen, keto : quels sont les pires régimes pour votre santé cardiaque ?

L'ESSENTIEL En plus d’être restrictifs, les régimes paléolithique, cétogène et Atkins favorisent le développement de maladies cardiovasculaires.

Le régime DASH a obtenu la meilleure note et permet ainsi de prendre soin de notre cœur.

Ces modes d’alimentation ont été évalués en fonction de la sélection d’une grande variété de fruits et de légumes, la limitation d’alcool, du choix des céréales, la réduction des sucres et des sels ajoutés ainsi que la consommation de protéines saines.

"Le nombre de régimes alimentaires différents et populaires a augmenté ces dernières années, et la quantité de fausses informations à leur sujet sur les réseaux sociaux a atteint des niveaux critiques", a déclaré Christopher D. Gardner, professeur de médecine à l'université de Stanford (États-Unis).

Santé cardiaque : 10 régimes alimentaires populaires évalués

Dans une récente étude, le chercheur et son équipe ont voulu évaluer les effets de dix régimes alimentaires sur le cœur. Parmi eux, on retrouve les régimes DASH, végétalien, méditerranéen, pescatarien, végétarien, paléolithique, cétogène ou encore Atkins. Ces derniers ont été évalués en fonction de la sélection d’une grande variété de fruits et de légumes, la limitation d’alcool, du choix des céréales, la réduction des sucres et des sels ajoutés ainsi que la consommation de protéines saines. Seul un élément n'a pas été pris en compte dans la notation. Il s’agit du fait de "manger certains aliments pour avoir un équilibre énergétique adéquat afin de maintenir un poids sain", car cet élément est influencé par d’autres facteurs que les choix alimentaires, tels que le niveau d'activité physique.

Maladies cardiovasculaires : les régimes restrictifs augmentent le risque

D’après les résultats, publiés dans la revue Circulation de l'American Heart Association (AHA), les régimes paléolithique, cétogène et Atkins n'ont pas été classés comme des modes d'alimentation sains pour le cœur. La raison est simple : ces derniers, qui sont en général suivis pour perdre du poids, sont riches en graisses saturées, faibles en céréales, légumineuses, produits laitiers et fibres. En clair, ces régimes favorisent le développement de maladies cardiovasculaires. "Ils sont très restrictifs et difficiles à suivre à long terme pour la plupart des gens. Même s'il est probable qu'ils apportent des bienfaits à court terme et une perte de poids, ils ne sont pas durables", a signalé Christopher D. Gardner.

Le régime DASH, le meilleur mode d’alimentation pour le cœur

Selon les auteurs, les régimes DASH, méditerranéen, pescatarien et végétarien sont ceux qui permettent de prendre soin de son cœur. Le régime DASH (Dietary Approaches to Stopping Hypertension) a obtenu la meilleure note en respectant toutes les recommandations de l'American Heart Association. "Ces modes d'alimentation sont pauvres en sel, en sucre ajouté, en alcool, en huiles et en aliments transformés, et riches en légumes, en fruits, en céréales complètes et en légumineuses. Les protéines proviennent principalement de sources végétales (telles que les légumineuses, les haricots ou les noix), ainsi que du poisson ou des fruits de mer, de la volaille et des viandes maigres, et des produits laitiers à faible teneur en matières grasses ou sans matières grasses", ont conclu les chercheurs dans un communiqué.