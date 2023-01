Régime méditerranéen : ce qu'il faut savoir pour réussir le «meilleur des régimes»

L'ESSENTIEL 24 régimes différents ont été analysés par les professionnels.

Le régime méditerranéen est parfois appelé régime crétois.

Il est encore temps de prendre des résolutions pour 2023. Si vous avez décidé de manger plus équilibré cette année, des nutritionnistes ont trouvé l’alimentation qu’il vous faut. Chaque année, le média américain US News & World Report réunit un panel d’experts en nutrition et en santé pour déterminer quel est le meilleur régime. Pour la sixième année consécutive, le régime méditerranéen est en tête du classement, avec un score global de 4,6/5. Les spécialistes ont pris en compte différents critères : proportion de végétaux dans l’alimentation, effets sur le système cardiovasculaire, facilité de suivi, etc.

Pourquoi le régime méditerranéen est-il en haut du classement ?

Les professionnels de santé ont mis en avant six avantages précis du régime méditerranéen, par rapport aux autres modes alimentaires. D’abord, il est sain d’un point de vue nutritionnel, et permet de manger des aliments variés. Il est aussi une aide à la satiété du fait de sa richesse en fibres. Facile à suivre, il n’implique pas d’interdits alimentaires et n’oblige pas à compter quoique ce soit (calories, points, etc). Enfin, il a des bienfaits pour la santé. En revanche, les experts rappellent que ce n’est pas un régime permettant une perte de poids rapide : sur ce critère, il est en bas du classement.

Qu’est-ce que le régime méditerranéen, élu meilleur régime ?

Le régime méditerranéen correspond au mode d’alimentation traditionnel dans les pays qui bordent la Méditerranée.

Ce régime repose principalement sur la consommation d’aliments à base de plantes, comme les fruits et les légumes, de céréales complètes, de fruits secs, d’haricots, de noix, de fruits de mer, de volaille maigre et de graisses non-saturées provenant d'huile d'olive extra vierge. À l’inverse, il est pauvre en viande rouge, en produits laitiers comme la crème et le beurre, et en produits raffinés (plats industriels, biscuits, etc).

"Enfin, on ajoute de l'ail et de l'oignon, puis des herbes aromatiques comme le basilic, les herbes de Provence et le thym, explique Hélène Lemaire, diététicienne-nutritionniste, à Pourquoi Docteur. C'est vraiment la base d'une alimentation saine, en plus d'être très savoureux." Le fromage, de chèvre ou de brebis, est parfois considéré comme un élément important de ce type d’alimentation, mais cette spécialiste estime qu’il doit être mis à part, car sa consommation doit être modérée. En effet, le fromage est riche en matières grasses, plutôt saturées.

Régime méditerranéen : quelques exemples de plats

Le site Manger Bouger fournit quelques idées de plats correspondants aux principes du régime méditerranéen : une salade de pois chiches, fêta et épinards, un wrap aux lentilles corail, des tartines de sardine et de tomate ou encore des pâtes au poireau et au saumon.

Dans l’imaginaire collectif, le régime méditerranéen est associé à l’été, avec des fruits et légumes colorés. Pourtant, Hélène Lemaire recommande de l’adopter toute l’année, en faisant quelques ajustements afin de privilégier les légumes de saison. "Il faudrait remplacer les tomates par du brocoli, du chou rouge ou vert, des carottes et des poireaux. Idem pour le basilic, que l'on peut substituer par le persil, car il est présent toute l'année. En automne, il convient de remplacer les amandes de l'été par les noix. Enfin, il y a des salades à privilégier à la fin de l'année, comme la mâche, qui est riche en oméga-3", développe-t-elle. Quant à l’huile d’olive, aux herbes sèches, à l’ail et à l’oignon, ils peuvent être consommés quelle que soit la saison !