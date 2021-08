Le régime méditerranéen, un remède contre les troubles érectiles ?

L'ESSENTIEL Le régime méditerranéen met l'accent sur les fruits, les légumes, les céréales complètes et l'huile d'olive et limite la consommation de produits laitiers et de viande rouge.

Suivre un tel régime améliore la fonction des vaisseaux sanguins et en limitant la chute de testostérone qui se produit au milieu de la vie, améliore les performances érectiles.

Les bienfaits du régime méditerranéen continuent de se vérifier étude après étude. Efficace contre l’anxiété, pour préserver les facultés mentales en vieillissant ou encore contre la DMLA, il permettrait également d’améliorer la situation des patients souffrant de dysfonction érectile. C’est ce que révèle une étude présentée au congrès 2021de la Société Française de Cardiologie.

Plus de fruits, légumes et de céréales complètes, moins de produits laitiers et de viande rouge

La dysfonction érectile est principalement considérée comme un trouble des petites artères, qui perdent la capacité de se dilater et d'augmenter le flux. La baisse des niveaux de testostérone à l'âge mûr contribue notamment à son apparition. Des recherches antérieures ont montré que le régime méditerranéen abaisse la tension artérielle et prévient les crises cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux chez les personnes à haut risque cardiovasculaire.

Pour cette nouvelle étude, les scientifiques ont ainsi cherché à évaluer l’impact du régime méditerranéen sur la dysfonction érectile. Pour rappel, ce régime alimentaire met l'accent sur les fruits, les légumes, les céréales complètes et l'huile d'olive et limite la consommation de produits laitiers et de viande rouge. Les chercheurs ont ensuite examiné si les habitudes alimentaires étaient liées à la forme physique, aux niveaux de testostérone, au flux sanguin, à la rigidité artérielle et à la performance érectile.

L’activité physique bonifie les effets du régime méditerranéen

Les chercheurs ont recruté 250 volontaires, de 56 ans en moyenne, souffrant d'hypertension artérielle et de dysfonction érectile. Leur consommation du régime méditerranéen a été évaluée par questionnaire et les participants ont reçu un score de 0 à 55, des valeurs plus élevées indiquant une plus grande adhésion. La capacité d'exercice a été évaluée avec un test sur tapis roulant et la testostérone a été mesurée dans des échantillons de sang prélevés chaque matin avant 09h00. Ils ont également examiné leur santé vasculaire ainsi que leur rigidité artérielle. Enfin, la gravité de la dysfonction érectile a été évaluée à l'aide du Sexual Health Inventory for Men (SHIM) qui utilise cinq questions sur la capacité érectile pour attribuer un score de 0 à 25, des valeurs plus élevées étant corrélées à de meilleures performances érectiles.

Les chercheurs ont découvert que les hommes avec un score de régime méditerranéen plus élevé (supérieur à 29) présentent une réserve de flux coronaire et une testostérone plus élevée, de meilleures performances érectiles (score SHIM supérieur à 14) et une rigidité artérielle plus faible.

“Le régime méditerranéen améliore la condition physique et les performances érectiles en améliorant la fonction des vaisseaux sanguins et en limitant la chute de testostérone qui se produit au milieu de la vie, affirme le Dr Athanasios Angelis, auteur principal de l’étude. Les résultats suggèrent que le régime méditerranéen pourrait jouer un rôle dans le maintien de plusieurs paramètres de santé vasculaire et de qualité de vie et chez les hommes d'âge moyen souffrant d'hypertension et de dysfonction érectile.”