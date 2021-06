Qu’est-ce que le régime méditerranéen, que suit Pénélope Cruz ?

L'ESSENTIEL Le régime méditerranéen repose sur une consommation importante de fruits, de légumes et de céréales complètes.

À l’inverse, le régime occidental actuel est marqué par une forte présence des produits transformés et/ou raffinés, ainsi que par une quantité importante de sucre et de graisses transformées.

Aujourd’hui, le régime méditerranéen est délaissé dans les pays dont il est originaire, au profit d’une alimentation plus transformée.

Plus qu'une diète, un mode de vie : le régime méditerranéen a de nombreux adeptes, dont l’actrice espagnole Pénélope Cruz.

Ses principes sont nés sur les bords de la Méditerranée. La science l’a identifié dans les années 1950 : des chercheurs constatent alors que les habitants des îles de Corfou et de Crète ont une plus grande espérance de vie que la moyenne, et sont moins concernés par les cancers et les maladies cardiovasculaires. Pourtant, le système de santé y est moins développé que dans d’autres régions du monde à cette époque. Ainsi, l’intérêt pour le régime crétois, ou méditerranéen, naît.

Des produits bruits uniquement

L’un des principaux éléments du régime méditerranéen est la consommation de produits bruts : il est possible de tout manger tant qu’il ne s’agit pas de produits transformés. Les fruits et légumes sont les aliments centraux de ce mode alimentaire, suivis par les céréales complètes, dont l’enveloppe et le germe ont été conservés. En comparaison aux féculents non-complets, elles sont plus riches en nutriments et permettent d’être rassasié plus rapidement.

Le régime méditerranéen promeut aussi la consommation de poissons gras, de légumineuses et de viande blanche, en quantité modérée. L’huile d’olive est également au cœur de ce mode alimentaire, même si elle doit être utilisée raisonnablement.

Une cuisine parfumée grâce aux herbes et aux épices

Les laitages consommés sont généralement faits à base de lait de brebis ou de chèvre. Les graisses animales, comme le beurre, la viande rouge et tous les produits sucrés sont à proscrire.

Pour parfumer cette cuisine, l’utilisation d’épices, d'herbes et d'aromates est encouragée. Concrètement, la salade grecque, avec tomates, concombres et olives, le tout arrosé d’huile d’olive voire enrichi de fêta, est l’exemple type d’un plat du régime méditerranéen. Sinon, il peut s’agir d’un poisson grillé accompagné de légumes et de féculents complets.

Quels sont les bienfaits de cette alimentation ?

Plusieurs études se sont intéressées aux bienfaits du régime méditerranéen, et ils seraient multiples. En avril 2020, des chercheurs ont montré qu’il réduirait le risque de déficience cognitive et ralentirait le déclin cérébral. Deux ans plus tôt, ses bénéfices pour la santé sont vantés lors d’un congrès international sur le foie, à Paris. Des scientifiques expliquent alors que cette alimentation permet une plus grande diversité microbienne dans les intestins. Et chez les patients atteints de cirrhose, elle réduit aussi le risque d’hospitalisations.