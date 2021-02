Le régime méditerranéen permet de préserver ses facultés mentales en vieillissant

L'ESSENTIEL La forte consommation de légumes à feuilles vertes et un faible apport quotidien en viande rouge ont été associés à une meilleure réussite à des tests de mémoire et de réflexion.

Les personnes qui suivent un régime alimentaire de type méditerranéen sont plus vives intellectuellement lorsqu’elles vieillissent, selon une nouvelle étude publiée dans Experimental Gerontology.

Forte consommation de légumes à feuilles vertes

Plus précisément, la forte consommation de légumes à feuilles vertes et un faible apport quotidien en viande rouge ont été associés à une meilleure réussite à des tests de mémoire et de réflexion. Pour parvenir à ces résultats, les scientifiques ont testé les capacités intellectuelles de plus de 500 personnes âgées de 79 ans. Aucune ne souffrait de démence. "Manger plus de légumes à feuilles vertes et réduire la consommation de viande rouge pourraient être deux éléments alimentaires clés qui contribuent aux bienfaits du régime de type méditerranéen", déduisent les auteurs de la recherche.

Autre enseignement : les marqueurs physiques de vieillissement cérébral, évalués par IRM, étaient similaires chez les personnes suivants ou non un régime méditerranéen.

Une alimentation méditerranéenne à de nombreux effets positifs sur la santé

Vendu par de nombreux nutritionnistes comme le meilleur régime à suivre, une alimentation méditerranéenne à de nombreux effets positifs sur la santé. Elle permet notamment de lutter contre l’ostéoporose, l’anxiété, la dépression, les problèmes cardiovasculaires et le cancer du sein. Une amélioration des capacités physiques et de la santé des fœtus a aussi été associée par des études au régime méditerranéen.

Le régime méditerranéen se caractérise par la consommation en abondance de fruits, de légumes, de légumineuses, de céréales, d'herbes aromatiques et d'huile d'olive, ainsi que part un apport modéré en produits laitiers, en œufs, en vin et en viande.