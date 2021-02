Perte de poids : le régime végétalien plus efficace que le régime méditerranéen

L'ESSENTIEL Contrairement aux participants ayant suivi un régime méditerranéen, ceux ayant suivi un régime végétalien ont perdu 6 kg, dont 3,4 de graisse.

Le régime végétalien a aussi permis de diminuer les taux de cholestérol et de la graisse viscérale.

En revanche, une plus grande diminution de la pression artérielle a été observée chez les participants suivant le régime méditerranéen.

Excellent pour le cœur et la santé cardiovasculaire, recommandé pour retarder le vieillissement cérébral, pour entretenir le microbiote intestinal ou améliorer les performances physiques… Nombreuses sont les recherches à s’être penchées sur les bienfaits du régime méditerranéen sur notre santé.

Traditionnellement suivi par les habitants de la Grèce, de la Crète ou encore de l’Italie, ce régime riche en légumes, en huile d’olive, en céréales complètes et en produits laitiers fermentés tels que le yaourt est aussi recommandé pour entretenir sa ligne. Pourtant, une nouvelle étude publiée dans le Journal of the American College of Nutrition montre que, contrairement aux idées reçues, le régime méditerranéen n’est pas forcément le plus efficace si l’on souhaite perdre du poids. Il faudrait plutôt privilégier un régime végétalien pauvre en matières grasses.

Une perte de poids d'environ 6 kilos

Les conclusions de l’étude se basent sur un essai randomisé au cours duquel des participants en surpoids et sans antécédents de diabète ont été répartis au hasard en deux groupes : l’un a suivi un régime végétalien, l’autre un régime méditerranéen. Pendant 16 semaines, la moitié des participants a commencé par un régime végétalien à faible teneur en matières grasses, sans produits animaux mais riche en fruits, en légumes, en céréales complètes et en légumineuses.

L’autre groupe a suivi un régime méditerranéen classique, comprenant des fruits, des légumes, des légumineuses, du poisson, des produits laitiers à faible teneur en matières grasses, de l'huile d'olive extra vierge, tout en limitant la viande rouge et les graisses saturées. Aucun des deux groupes n'avait de limite de calories ni n’a suivi de programme sportif particulier. Au bout de 16 semaines de suivi, chacun des groupes a fait une pause de quatre semaines, avant de passer dans le groupe opposé pendant 16 semaines supplémentaires.

Les résultats ont montré que les participants ont perdu en moyenne 6 kilos (en suivant le régime végétalien, alors qu'aucun changement de poids significatif n'a été constaté pour le régime méditerranéen. Ils ont notamment perdu 3,4 kg de plus de masse grasse en suivant le régime végétalien.

Une réduction importante du cholestérol

En suivant le régime végétalien, les participants ont constaté une réduction importante de la graisse viscérale (315 cm3), ainsi qu’une réduction des niveaux de cholestérol total et LDL (respectivement de 18,7 mg/dL et 15,3 mg/dL), tandis que le régime méditerranéen n'a pas entraîné de changements significatifs du cholestérol.

C’est en revanche le régime méditerranéen qui a entraîné la plus grande diminution de la pression artérielle.

Pour le Dr Hana Kahleova, directrice de la recherche clinique pour le Comité des médecins, ces résultats montrent que le "régime végétalien est plus efficace à la fois pour améliorer les marqueurs de santé et pour stimuler la perte de poids". Selon elle, le régime végétalien a probablement conduit à une perte de poids, car il était associé à une réduction de l'apport calorique, une augmentation de l'apport en fibres, une diminution de la consommation de graisses et une diminution de la consommation de graisses saturées.

Au contraire, le régime méditerranéen, avec son apport en poissons gras, en produits laitiers et en huile d’olive, n’a pas entraîné de perte de poids significative et constante. "Si votre objectif est de perdre du poids ou d’être en bonne santé en 2021, le choix d'un régime à base de plantes est un excellent moyen d'atteindre votre résolution", conclut le Dr Kahleova.