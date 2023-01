Articulations : les 3 meilleurs régimes pour réduire l’inflammation

L'ESSENTIEL D’après les résultats d’un sondage IFOP « Les Français et les rhumatismes » mené pour l’Inserm et « Ensemble contre les Rhumatismes », 93 % des Français déclarent avoir déjà souffert de douleurs articulaires.

Plus de 9 millions de Français souffrent d'arthrose.

39 % des femmes de plus de 65 ans sont touchées par l'ostéoporose.

Tous les ans, le magazine américain US.News demande à 24 médecins, diététiciens et nutritionnistes de classer les régimes en fonction de leurs qualités nutritionnelles et leurs apports pour la santé. Ils ont entre autres évalué les meilleures diètes pour la santé des os et des articulations en analysant leurs capacités à réduire l'inflammation (cause de l’arthrite et des douleurs articulaires) ou leur apports en calcium et en vitamine K, connus pour lutter contre les effets de l'ostéoporose.

Dash et méditerranéenne : les meilleures diètes pour les articulations

Le régime Dash (dietary approaches to stop hypertension) a été mis au point pour réduire l’hypertension. Mais il se révèle également excellent pour les articulations et les os. Il monte sur la première marche du podium avec une note de 4,4/5. Cette alimentation met l’accent sur les fruits, les légumes et les grains entiers. Les protéines proviennent de la consommation de viande blanche, de boissons et de produits laitiers faibles en matière grasse. Cette diète limite par ailleurs les aliments riches en graisses saturées et plafonne le sodium à moins de 2.300 milligrammes par jour.

"Le régime recommande 2 à 3 portions de produits laitiers faibles en gras, qui contiennent du calcium et du phosphore, et des fruits et légumes, qui fournissent du magnésium, du potassium et de la vitamine K. Ces nutriments aideront à avoir des os et des articulations solides. Modérer votre consommation de caféine et d'alcool vous aidera encore plus", notent les experts.

Pour prendre soin de vos articulations, vous avez aussi la possibilité de vous tourner vers le régime méditerranéen. Il obtient aussi le titre de meilleure alimentation pour les os avec la note de 4,4/5. Cette cuisine fait aussi la part belle aux fruits, légumes et céréales entières. Elle prône également les bonnes huiles en utilisant énormément l’huile d’olive et se sert beaucoup des épices, des herbes et des fruits de mer.

"Les mêmes aliments riches en magnésium et en potassium qui diminuent le risque de maladie cardiaque maintiennent également la solidité des os. Le phosphore et le calcium contenus dans le yogourt nature et le kéfir – et la portion occasionnelle de fromage naturel – stimuleront aussi la santé du squelette, tout comme la vitamine K présente dans les légumes verts à feuilles", précise le panel d’US.News.

Le régime flexitarien : une autre option pour de bons os

Le régime flexitarien suit les deux premières diètes recommandées pour les articulations avec la note de 4,1/5. Cette alimentation conduit à manger plus de végétaux tout en autorisant à manger de la viande de temps en temps.

"En augmentant votre consommation de plantes, vous augmentez naturellement votre consommation d'antioxydants puissants qui aident à combattre les maladies, le vieillissement, les cancers et l'inflammation dans le corps", explique Amy Shapiro, spécialiste de la nutrition et membre du panel.

Les experts notent que le régime anti-inflammatoire du Dr Weil ainsi que le MIND et l'Ornish - qui misent aussi énormément sur les produits végétaux - peuvent également être intéressants pour les articulations et les os. Ils se partagent tous les trois la quatrième place avec un score de 3,9/5.