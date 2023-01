Excès pendant les fêtes : 3 conseils de médecin pour s'en remettre

L'ESSENTIEL Les cures de détox post fêtes de fin d'année n'ont pas d'intérêt démontré scientifiquement.

Une alimentation saine, de l'exercice physique et du sommeil sont plus réparateurs.

Entre Noël et le jour de l’An, nous mangeons et buvons beaucoup. Cette accumulation de graisse, de sucre et de calories est nuisible pour notre foie et notre organisme. On peut toutefois surmonter ces excès, mais est-il nécessaire d’opter pour ces cures de détox détaillées dans les magazines ?

La vogue des cures de détox

Les cures de détox sont à la mode depuis plusieurs années. Elles sont proposées dans de nombreux magazines. Les suggestions ne manquent pas au sujet des huiles essentielles, des plantes à consommer ou encore sur la préparation de tisanes.

Mais, il s'agit de vous vendre quelque chose. La "filière de la détoxification" prône l'idée qu'il est possible de débarrasser son organisme de toutes ses impuretés (pesticides, métaux lourds et graisses) et de retrouver des organes quasiment neufs. Mais les preuves scientifiques sont faibles, voire absentes.

Faut-il consommer du jus de radis noir ? Il aurait un effet détoxifiant et antiseptique sur l'organisme et permettrait de mieux éliminer les toxines. Doit-on augmenter sa consommation d'ail qui contient des composants soufrés agissant comme agents de chélation des métaux lourds ? Ou de coriandre ? Ou prendre un supplément à base de chlorelle ? Ce sont tous des absorbants, mais sont-ils pourtant utiles ?

Des chercheurs australiens se sont penchés sur cette question, passant en revue toutes les recherches faites sur les régimes détox dans une étude publiée en 2018 dans le Journal of Human Nutrition and Dietetics.

Ils ont étudié les résultats d'une centaine de recherches plus ou moins sérieuses sur le sujet : aucune d'entre elles n'a démontré scientifiquement les bienfaits de ces cures.

3 conseils très simples à suivre : alimentation saine, activité physique et sommeil

Il est préférable de se nourrir sainement et de manière équilibrée les lendemains de fête que de se précipiter sur le dernier régime détox à la mode. Si vous avez trop bu, il est souhaitable de ne pas boire d'alcool les jours suivants, afin de ne pas solliciter de nouveau votre foie et votre estomac. Évitez les aliments riches en matières grasses (viandes grasses, fromages et pâtisseries). Les fruits, les légumes, les viandes maigres, les céréales complètes et beaucoup d'eau seront vos meilleurs alliés. Il est recommandé de réduire les aliments frits et le sucre pour respecter les limites caloriques recommandées.

Ne négligez pas l'activité physique. Mais avant de commencer ou de reprendre le sport vous pouvez déjà compenser le surplus de calories en faisant plus d'exercice que d'habitude. Marcher plus d'une heure ou faire un jogging de plus de ¾ d'heure pour les plus courageux : l'activité physique contribue à éliminer les "toxines" et les graisses.

En revanche, les lendemains de fête, il est préférable d'éviter une activité trop intense au profit d'activités d'endurance : natation, course à pied ou encore vélo.

Soignez votre sommeil. Le lien entre le surpoids et le manque de sommeil est établi depuis longtemps. Couchez-vous avant minuit et évitez de vous réveiller à l'aube, ou, si c’est obligatoire, essayez de dormir au moins 8 heures, afin de reposer votre corps et votre cerveau et de faire du bien à votre métabolisme. Une sieste peut également être réparatrice.

En conclusion, les régimes détox, quels qu'ils soient, n'ont pas plus d'intérêt qu’une alimentation saine. D'autant plus que les régimes à base de plantes ou d'extraits de plantes peuvent être nocifs, comme cette jeune Britannique qui s’est rendue malade avec un régime détox à base de valériane, une plante provoquant une diminution dangereuse du sel dans le sang (hyponatrémie).

Attention, même proposés en pharmacie, les compléments alimentaires oublient de mentionner leurs effets secondaires sur leurs emballages.