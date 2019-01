Après les fêtes, opération détox : voici nos conseils

Repas riches et alcoolisés, nuits de sommeil plus courtes… Pour tout le monde, les fêtes de fin d’année riment souvent avec des excès qui ne font pas toujours du bien à notre organisme. Cela tombe bien : rien de mieux qu’une nouvelle année pour repartir sur de bonnes bases. Pour vous aider à retrouver santé et vitalité en quelques semaines, voici quelques bons conseils à suivre.

Opter pour un réveil citronné

Réputé pour ses propriétés antioxydantes et anti-bactériennes, le citron est l’un des alliés de la cure détox. L’idéal ? Consommer un demi-citron sous forme de jus dans de l’eau tiède, et ce au saut du lit, avant d’avoir pris son petit-déjeuner. Fraîchement pressé, le jus de citron agit en effet comme un diurétique et aide à drainer les reins, tandis que l'acide citrique de cet agrume stimule le foie, l'activité de ce dernier participant à la détoxification du corps. L’eau tiède réveille quant à elle en douceur le système digestif.

Repenser son alimentation

Après les excès de Noël et du 31 décembre, la nouvelle année est le moment idéal pour opter pour une alimentation équilibrée et ainsi renouer avec des habitudes plus saines pour notre santé. Pour éliminer les toxines et "nettoyer" son organisme en douceur, on fait une croix sur les aliments transformés, trop gras, trop sucrés et trop salés et l’on réduit tant que l’on peut sa consommation de viande rouge et de laitages. Pour les remplacer, on mise sur les viandes maigres, le poisson, les boissons et les protéines végétales, plus légères et donc plus facilement assimilables. Place également aux céréales complètes, aux fruits et aux légumes de saison, si possible labellisés bio, et donc sans engrais chimiques, pesticides ou fongicides. Les stars de la détox ? La carotte et la betterave pour faire le plein d’antioxydants, le chou sous toutes ses formes, les agrumes, le kiwi et l’ananas notamment, pour leur haute teneur en vitamine C.

Bien s’hydrater

Quand on entame une cure détox, bien s’hydrater est essentiel. Il faut donc veiller à boire environ deux litres d'eau par jour. On peut aussi évidemment la consommer sous forme d'eau minérale, mais aussi sous forme d'infusion ou de tisane, de jus de fruits ou légumes, de bouillon, de potage... En revanche, on évite les sodas et autres boissons sucrées, mais aussi le café et surtout l’alcool pour libérer son corps des toxines accumulées ces derniers jours.

Opter pour une meilleure hygiène de vie

Certes, l'alimentation est la base d'une détox efficace, mais ce rééquilibrage alimentaire ne suffit pas. Pour se rééquilibrer et retrouver toute son énergie, il est nécessaire de repenser complètement son hygiène de vie. D’abord, en restant actif et en redonnant une vraie place au sport. Parce qu'elle stimule les intestins, les reins, les poumons, le foie ou encore l'épiderme, l'activité physique est une alliée de choix de la cure détox. Il faut aussi veiller à la qualité et à la durée de son sommeil. Pour commencer l’année sur les chapeaux de roue, on tache de se coucher tôt et à dormir 7 à 8 heures par nuit. On zappe les excitants après 16 heures (sucre, thé, café…) et on oublie les écrans, qui émettent de la lumière bleue, après 20 heures. Enfin, nouvelle année rime aussi avec fin des mauvaises habitudes. Si vous fumez et que vous souhaitez arrêter, ce mois de janvier est le bon moment pour entamer un programme qui vous fera renoncer à la cigarette.

Éviter le jeûne

Le jeûne a beau être à la mode dans les magazines féminins, arrêter purement et simplement de s’alimenter pour "purifier" son organisme n’est pas forcément une bonne idée. Plutôt que de priver son corps de ses sources d’énergie pendant plusieurs jours, mieux vaut adopter des bonnes habitudes toute l’année : bien manger, modérer sa consommation d’alcool, faire de l’exercice… Quant aux cures tendance à base de jus de légumes, de bouillons ou la monodiète, elles ne doivent pas s’éterniser, au risque d’obtenir les effets inverses que ceux désirés : pas plus de deux ou trois jours, grand maximum. Enfin, si vous avez le moindre doute avant d’entamer une cure détox, n’hésitez pas à consulter votre médecin qui pourra, en amont, réaliser un bilan de santé pour détecter d’éventuelles carences alimentaires.