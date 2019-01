Dry January : un mois sans alcool est plus important qu'il n'y paraît

La diète après les fêtes, cela fait partie des bonnes résolutions et c’est un peu aussi l’idée du Dry January, mais pour l'alcool. Soutenu par les autorités de santé britanniques, ce concept consiste à ne pas boire une seule goutte d’alcool pendant 31 jour, c'est-à-dire tout le mois de janvier. Cela permet de reposer son foie après les excès des différents réveillons.

Mais, d’après une nouvelle étude de l’université de Sussex en Grande-Bretagne, cela permettrait aussi de perdre du poids, d’économiser de l’argent et de gagner en qualité de sommeil. Voire de changer de vie, car l'effet reste mesurable plusieurs mois après. De plus, cela marche même si l'abstinence n'est pas parfaitement tenue.



Are you having a very merry time, but tempted to rein it in after NYE? Dr Richard de Visser @Sussex_Psych has new research showing that doing 'Dry January' leads to better skin, more sleep & saving money... as well as drinking less generally all year: https://t.co/v29C2qx28L