2018

Pour se remettre des fêtes de fin d’année, faire une cure de detox ne sert à rien

Overdose de dinde, de bûche ou d’alcool ? Après les excès des fêtes de fin d’année, il faut se remettre à une vie plus normale. Mais pas la peine de faire une cure de detox. Cela ne sert à rien.

Pendant les fêtes, on mange beaucoup, on boit aussi beaucoup parfois, cette orgie de de graisses, de sucres et de calories malmène notre organisme. Des excès que l’on peut compenser mais pas besoin de cure de detox. Engrais chimiques, perturbateurs endocriniens, additifs alimentaires mystérieux, nos aliments ne sont pas si pollués qu'il faille faire une détoxification.

Il existe une filière de la détoxification en France qui repose sur l'idée qu'il est possible d'éliminer de son organisme toutes les impuretés et de récupérer des organes neufs. Mais les preuves scientifiques manquent pour dire que ce concept est réel.

Si vous avez trop bu au réveillon, mieux vaut aussi éviter de boire à nouveau de l’alcool ou trop de café dans les jours qui suivent pour ne pas malmener le foie, déjà très sollicité. Il est nécessaire aussi de réduire le gras et le sucre pour revenir au plus vite dans les limites caloriques recommandées (maximum 1800 calories pour les femmes et 2500 calories pour les hommes actifs). Pas la peine donc de finir la boite de chocolat !

Pas d’intérêt des cures de detox

Les cures de detox sont clairement à la mode. Il suffit d’ouvrir les magazines pour s’en convaincre. Les conseils sur les huiles essentielles, les plantes à consommer ou encore les infusions à préparer pullulent. Mais, on est plutôt dans la pata-médecine : au minimum, il s'agit de vous vendre quelque chose, au pire c'est une arnaque.

Pas la peine de ne manger que du bouillon détox riche en herbes ou en algues mystérieuses après cette période de repas trop riches. Des chercheurs australiens se sont intéressés aux régimes detox dans une étude publiée dans le Journal of Human Nutrition and Dietetics.

Ils ont passé au crible les résultats d’une centaine de recherches sur le sujet : aucune d’entre elles ne prouve de manière rigoureuse les bienfaits de ces cures. Mieux vaut donc privilégier une alimentation saine et équilibrée les lendemains de fête, plutôt que de se ruer sur la dernière cure detox à la mode. Des fruits, des légumes, des viandes maigres et beaucoup d’eau feront le même effet.

Ne pas négliger l’activité physique

La période des fêtes rime aussi avec bonnes résolutions. Mais avant de se mettre ou se remettre au sport, on peut déjà compenser les apports caloriques en excès en bougeant un peu plus que d’habitude. Promenade de plus d’une heure ou footing de plus de ¾ d’heure pour les plus courageux : faire un peu d’activité physique aide à éliminer.

Par contre, il vaut mieux éviter les activités trop intensives les lendemain de fête, et privilégier les activités d’endurance : la natation, la course à pied ou encore le vélo.

Intérêt du sommeil

Les liens entre la surcharge pondérale et le déficit de sommeil sont établis de longue date. Se coucher avant minuit et éviter de se réveiller aux aurores ou si les aurores sont indispensables, s’attacher à dormir au moins 8 heures, cela repose le corps et le cerveau et c’est mieux pour le métabolismes. Une sieste réparatrice peut avoir son intérêt.

Au final, le régime detox n’a pas d’intérêt démontré, d’autant que les régimes à bases de plantes ou d’extrait de plantes peuvent avoir quelques inconvénient, telle cette jeune anglaise qui avait réussi à se provoquer une maladie avec un régime detox à base de valériane, une plante qui provoque des hyponatrémies.

Les adeptes du régime Détox après les fêtes ont tout intérêt à se souvenir que les allégations santé sur les emballages des compléments alimentaires oublient de faire état des effets secondaires.