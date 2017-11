Bonne santé

Les régimes amaigrissants bons pour l’espérance de vie des obèses

Les régimes pauvres en graisses peuvent réduire le risque de décès précoce chez les adultes obèses. Ces données appuient les mesures de santé publique pour prévenir la prise de poids et aider à en perdre.

Les régimes n’ont pas qu’une vertu esthétique. Pour les obèses, ils permettent de diminuer le risque de décès précoce. Selon une étude publiée dans le BMJ, les régimes amaigrissants peuvent réduire le risque de décès précoce chez les adultes obèses.

Cependant, les chercheurs ont été incapables de montrer s'il y avait un bénéfice additif d’une faible teneur en graisses et si le bénéfice s’exerçait sur les maladies cardiaques et le cancer. La recherche fournit cependant d'autres preuves de bénéfices cliniques associés à ces régimes, dont il a déjà été démontré qu'ils préviennent le diabète de type 2.

Difficile de cibler les bienfaits

Leur étude, réalisée sur la période 1966 à 2016, a impliqué 54 essais avec plus de 30 000 adultes bénéficiant au minimum d’un suivi d'un an. Les chercheurs n’ont pas pu prouver l'effet positif des régimes amaigrissants sur les problèmes cardiaques et le risque de cancer. Les auteurs soulignent également qu'ils étaient incapables de démontrer les différences entre les adultes qui avaient suivi un simple régime ou un régime associé à une activité physique : « Nous n'avons pas suffisamment de données pour examiner si d'autres types de régime ou d'activité physique influencent les résultats ou si certains groupes de la population sont plus ou moins susceptibles de bénéficier ».

Néanmoins, ils affirment : « ces données appuient les mesures de santé publique visant à prévenir le gain de poids et à faciliter la perte de poids en utilisant ce type de régime ».