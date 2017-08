Stéréotypes, traitements

Obésité : la grossophobie médicale dégrade la santé des patients

La grossophobie médicale impacte directement la santé physique et psychologique des personnes obèses. Elles évitent les consultations et restent en mauvaise santé.

Plus de 2 milliards de personnes sont en surpoids sur la planète. Et pourtant, elles continuent de faire les frais des idées reçues. Quand le corps médical s’y met, les conséquences peuvent être dramatiques.

Sur le plan physique comme psychologique, les obèses s’en sortent moins bien. Une chercheuse du Connecticut College (Etats-Unis) l’a rappelé à l’occasion du Congrès annuel de l’Association américaine de psychologie (APA), qui se tient du 3 au 6 août à Washington (Etats-Unis).





Deux poids, deux mesures

Pour une personne souffrant d’obésité, le parcours médical est semé d’obstacles. Le premier apparaît en consultation. Face aux plaintes d’un patient, les médecins font une différence selon le tour de taille. Comme l’explique Joan Chrisler, auteure de cette présentation, l’oreille du praticien se fait moins attentive en présence d’un surpoids, souvent désigné par défaut comme la cause des symptômes.

« Des travaux ont montré que les médecins recommandent systématiquement à leurs patients obèses de perdre du poids, alors qu’ils prescrivent des examens d’imagerie, des tests sanguins ou de la kinésithérapie aux patients de poids normal », résume la chercheuse.

A ces propos catégoriques s’ajoute une attitude désapprobatrice. Une grimace de dégoût, un sifflement désapprobateur ou un hochement de tête passent rarement inaperçue. « Les patients peuvent remarquer des attitudes implicites et les vivre comme des micro-agressions », confirme Joan Chrisler. Ce qui provoque stress et détresse psychologique. Sans surprise, les personnes obèses sont 50 % plus à risque de dépression que les autres.





Les cabinets désertés

Et la santé physique pâtit elle aussi de cette attitude désapprobatrice. Outre l’errance diagnostique, les propos critiques occasionnent une désertification des cabinets médicaux. Un phénomène dont témoigne bien Gabrielle Deydier, auteur de On ne naît pas grosse (éditions Goutte d’or). Elle-même obèse, la journaliste explique avoir évité les consultations médicales après plusieurs expériences négatives.

Ces attitudes vécues comme un manque de respect et une grossophobie médicale ne sont pas toujours malattentionnées. Mais leurs effets sont contre-productifs. « C’est une source de stress et cela peut pousser les patients à retarder leurs rendez-vous médicaux ou à éviter toute interaction avec les soignants », abonde Joan Chrisler.