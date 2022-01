Cure détox après les fêtes : comment s’y prendre ?

- Pourquoi docteur : Qu’est-ce qu’une cure détox ?

Elsa Orivel – Il s’agit d’une diète de courte durée. En général, elle dure 2 à 3 jours mais il est possible de la faire jusqu’à 5 jours maximum. La cure détox a pour objectif de moins solliciter le foie.

- Quels sont ses effets sur le corps ?

Cette méthode permet au foie de se vider, c’est-à-dire d’éliminer les toxines accumulées au fil de plusieurs repas riches. La cure détox stimule également le système immunitaire. Dans certains cas, elle favorise la perte d’un ou deux kilos pris sur une courte période.

- Dans quels cas peut-on la réaliser ?

Les personnes en bonne santé peuvent commencer une cure détox en janvier après les fêtes de fin d’année. Durant cette période, on a tendance à se faire plaisir et à ingérer des sucres, des aliments gras et boire de l’alcool en grande quantité. Ces excès alimentaires peuvent se traduire par une crise de foie et entraîner des maux de ventre ou des ballonnements. Dans cette situation, la cure détox permet d’alléger l’organisme.

Cette méthode de détoxification peut également être effectuée aux changements de saison, plus précisément au printemps et à l’automne. Dans ce cas, la cure est réalisée plus longtemps et permet de régénérer le corps, de nettoyer le foie, la peau, les reins et les intestins. Il s’agit d’un ménage de printemps.

La cure détox peut aussi être intéressante pour les patients qui ont contracté la Covid-19. Cette dernière peut booster leurs défenses immunitaires.

- Quels aliments privilégier et éviter ?

Durant 2 à 3 jours, il est conseillé de consommer des légumes et des fruits. Parmi les légumes à privilégier, on retrouve le céleri, le radis noir, les artichauts ou encore le chou kale. Ces aliments sont riches en vitamines B9, qui agissent directement sur le foie. En termes de fruit, il vaut mieux miser sur des agrumes, de l’ananas, du kiwi et de la grenade. Ces produits sont une source de vitamine C, qui participe au bon fonctionnement du système immunitaire.

Il est préconisé d’éviter de boire du café, de manger des aliments gras et sucrés ou encore des graisses cuites car ces derniers prennent du temps à être filtré par le foie.

- Comment commencer la cure ?

Le premier jour, il convient de manger de nombreux fruits et légumes ainsi qu’une petite quantité de féculents complets. Pendant une semaine, on peut boire tous les matins un jus de carotte, de pomme et de gingembre afin de détoxifier l’organisme. Il est recommandé de remplacer le café par une eau citronnée (un demi-citron pressé dans de l’eau chaude). Le soir, on se tourne vers une tisane digestive, au thym ou au romarin par exemple.

- Est-elle efficace ?

La cure détox permet réellement d’alléger l’organisme et de se sentir mieux car elle vient à bout des symptômes associés à une crise de foie.

- Existe-t-il des contre-indications ?

Cette méthode est déconseillée pour les femmes enceintes et allaitantes. Elle est également contre-indiquée pour les patients souffrant de maladies hépatiques. Ces derniers doivent demander l’avis de leur médecin avant d’entamer cette cure.