Perte de poids : l’influence «toxique» de TikTok chez les jeunes

L'ESSENTIEL Les troubles des conduites alimentaires (TCA) concernent près d'un million de personnes en France. Plus de la moitié d’entre elles ne sont pas dépistées et n’accèdent pas encore aux soins. Par ailleurs, 44 % des Françaises disent avoir souffert de déséquilibres alimentaires dans leur vie, selon une récente enquête Ipsos.

En 2021, TikTok est devenue est devenue la première application mobile n'appartenant pas à Facebook à dépasser les 3 milliards de téléchargements dans le monde.

Problèmes d’image corporelle, régimes minceurs irréalisables, influenceurs sans expertise... "Chaque jour, des millions d'adolescents et de jeunes adultes reçoivent du contenu sur TikTok qui dresse un tableau très irréaliste et inexact de l'alimentation, de la nutrition et de la santé", affirme Lizzy Pope, professeure agrégée de diététique à l'université du Vermont, aux Etats-Unis.

Dans une nouvelle étude, publiée dans la revue Plos One, la chercheuse révèle que les contenus les plus consultés sur TikTok en matière d'alimentation, de nutrition et de poids perpétuent une culture de régime "toxique" pour les adolescents et les jeunes adultes.

La prévalence du "poids" dans les vidéos TikTok sur la nutrition

Première en son genre, l’étude se base sur une analyse des 100 meilleures vidéos TikTok issues de 10 hashtags populaires liés à ces trois sujets (alimentation, nutrition et poids), chacun de ces hashtags comptabilisant plus d’un milliard de vues au moment de la recherche. Or, ce sont les vidéos glorifiant la perte de poids et voyant la nourriture comme un moyen d’atteindre la minceur qui ont le plus de succès sur TikTok. Les tendances minceur mises en avant par l’algorithme peuvent même être dangereuses.

Plus globalement, l’idée que le poids est le critère le plus important pour évaluer la santé d’une personne prédomine largement. "Nous avons été continuellement surpris par la prévalence du sujet du poids. Le fait que des milliards de personnes regardent du contenu sur le poids sur Internet en dit long sur le rôle que joue la culture de l'alimentation dans notre société", souligne la chercheuse Marisa Minadeo, co-auteure des travaux, dans un communiqué.

"Se retrouver coincé dans la perte de poids TikTok peut être un environnement très difficile, toxique", ajoute Lizzy Pope, qui s’inquiète des effets sur l’image corporelle négative véhiculée par les réseaux sociaux et les troubles de l’alimentation (anorexie, boulimie...) ou du comportement (sport à outrance) que cela peut engendrer chez certains jeunes. "Tout comme les gens ont des tailles différentes, nous avons tous des poids différents. La nutrition inclusive du poids est vraiment la seule façon juste de regarder l'humanité."

Un manque d’expertise des influenceurs TikTok

Autre problème : l’absence d’expertise de ces nutritionnistes autoproclamés. Il y en a quelques-uns, certes, mais les influenceurs qui ont aussi une casquette d’universitaire ou de spécialiste de l’alimentation ne sont pas mis en avant dans le paysage TikTok. "Les adolescentes et les jeunes adultes blancs représentaient la majorité des créateurs de contenu analysés dans l'étude. Très peu de créateurs étaient considérés comme des voix d'experts, avec des références, comme un diététicien, un médecin ou un coach certifié", prévient Lizzy Pope. "Nous devons aider les jeunes à développer leur esprit critique et leur propre image corporelle en dehors des réseaux sociaux."

Régulièrement montré du doigt, TikTok n’est pas le premier à être accusé d’encourager certains comportements alimentaires toxiques pour la santé. Deux études, l’une en 2016 et l’autre en 2019, avaient déjà associé l’usage des réseaux sociaux Instagram et Snapchat à un plus grand risque de souffrir d'anorexie, de boulimie et d'autres troubles de l’alimentation et de la perception du corps. "Ce dont nous avons vraiment besoin, [c’est] de changer les systèmes qui nous entourent afin que les gens puissent vivre une vie productive, heureuse et saine", conclut Lizzy Pope.