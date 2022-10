Hyperphagie boulimique : plus courant que l'anorexie et la boulimie mais moins reconnu

L'ESSENTIEL L’hyperphagie boulimique est plus souvent diagnostiquée à l’âge adulte, mais il existe des formes précoces souvent plus sévères.

Ce trouble génère une souffrance psychique et a un rôle important dans l’apparition d’un surpoids ou d’une obésité.

Lorsque l’on parle de troubles du comportement alimentaire, on évoque souvent les deux formes les plus familières, à savoir l'anorexie mentale et la boulimie. Cependant, il existe également l’hyperphagie boulimique. Elle a été reconnue comme un trouble des conduites alimentaires à part entière qu’en 2013, soit bien plus tard que l’anorexie et la boulimie. Pourtant, l’hyperphagie boulimique est plus courante. Cette affection concerne 3 à 5 % de la population et "touche presque autant les hommes que les femmes", selon l’Assurance maladie.

Hyperphagie boulimique : une frénésie alimentaire non liée à des comportements compensatoires

L’hyperphagie boulimique est évoquée lorsque les épisodes récurrents de crises de boulimie ne sont pas liés à des comportements compensatoires, à savoir des vomissements ou encore l’utilisation de laxatifs. Ce trouble se caractérise par une frénésie alimentaire. Il "est le reflet d'un comportement récurrent de perte de contrôle, d'excès de nourriture et de sentiments de honte et de culpabilité associés", a indiqué Hannah Kennedy, chercheuse à l’université d'Otago (États-Unis) dans un article du média The Conversation.

Quels sont les symptômes de l’hyperphagie boulimique ?

Cette pathologie se manifeste par le besoin irrépressible et incontrôlé de manger. En cas d’hyperphagie boulimique, les patients consomment de grandes quantités d’aliments en un temps court avec la sensation de ne pas pouvoir s’arrêter. Le médecin peut suspecter ce trouble alimentaire et poser le diagnostic lorsque les crises de boulimie surviennent au moins une fois par semaine depuis trois mois.

Les épisodes d'hyperphagie boulimique sont associés à au moins trois des facteurs suivants : manger à toute allure, manger jusqu'à ce que l'on se sente inconfortablement rassasié, manger de grandes quantités de nourriture alors que l'on n'a pas faim, manger seul par gêne et se sentir déprimé ou très coupable par la suite.

"Un manque de sensibilisation" à l’hyperphagie boulimique

Pour l’heure, l’hyperphagie boulimique est moins reconnue que l’anorexie et la boulimie. "Le manque de sensibilisation signifie que les personnes qui en souffrent ne reçoivent pas l'aide dont elles ont besoin de la part des médecins. (…) Elles sont également sous-représentées dans les études sur les troubles alimentaires, ce qui limite la capacité des chercheurs à développer des traitements", peut-on lire dans la publication du média.

D’après Hannah Kennedy, moins de la moitié des adultes souffrant d'hyperphagie boulimique vont chercher et bénéficier d’un traitement. Il est fréquent que les patients ne révèlent pas leurs symptômes d'hyperphagie boulimique à leur médecin, ce qui signifie que les traitements se concentrent souvent sur la perte de poids et les autres complications de l'hyperphagie boulimique, mais ne reconnaissent pas le trouble alimentaire à l'origine de ce comportement.

"La prise de conscience et la sensibilisation sur le fait que l'hyperphagie boulimique est un trouble alimentaire répandu - et potentiellement mortel - sont désespérément nécessaires pour combattre la stigmatisation actuelle et comprendre les causes de ce comportement", a signalé la chercheuse.