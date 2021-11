TikTok : la plateforme reconnait que certains challenges sont dangereux pour la santé mentale des utilisateurs

L'ESSENTIEL 31% des sondés expliquent avoir été confrontés à des contenus liés à la mort, à l’automutilation ou au suicide.

46% des ados interrogés s'estiment suffisamment bien informés sur les risques de ces différents challenges.

Sur Tiktok, réseau social favori des adolescents, les défis vidéos sont légion. Si certains comme le #Berrieandcream nous invitent à nous déguiser, d'autres sont carrément dangereux, à l'instar du "Skull Breaker Challenge" - qui consiste à faire tomber une personne tête la première - et ont même donné lieu à plusieurs hospitalisations.

D'autres sont également nocifs pour la santé mentale, pointe la plateforme TikTok, qui publie un rapport visant à alerter ses utilisateurs du caractère dangereux de certains challenges. L'enquête a été réalisée auprès de 10 000 adolescents, parents et professeurs originaires de neuf pays (dont l'Allemagne, le Brésil, les États-Unis et l'Italie). Les défis et les conséquences sur les adolescents ont ensuite été analysés par des psychiatres pour enfants et des spécialistes de la sécurité des adolescents.

63% des ados évoquent un "impact négatif" sur leur santé mentale

Le rapport montre que 48% des adolescents interrogés trouvent les contenus diffusés sur TikTok "amusants", même si 32% d’entre eux reconnaissent que certains comportent des "risques modérés". En revanche, 31% d'entre eux expliquent avoir été confrontés à des contenus liés à la mort, à l’automutilation ou au suicide.

Le rapport explique notamment que de fausses alertes ont circulé, suggérant que les enfants étaient encouragés à participer à des "jeux" qui les conduisaient à s'automutiler. Selon l'étude, 31% des adolescents exposés à ces canulars avaient subi des conséquences négatives. Parmi eux, 63 % ont déclaré que l'impact négatif concernait leur santé mentale en raison de la nature du contenu.

Quant aux challenges jugés "très dangereux", seuls 0,3% des ados s'y seraient frottés. Mais la méconnaissance des risques reste importante, puisque uniquement 46% des ados interrogés s'estiment suffisamment bien informés sur les risques de ces différents challenges.

Pour assurer une meilleure prévention, les équipes de TikTok ont annoncé qu'elles allaient mettre à jour les informations de leur Centre de sécurité, notamment pour y ajouter une section entièrement dédiée aux challenges. Des avertissements associés à des recherches sur des thématiques telles que le suicide ou l’automutilation vont être déployés plus largement et en plusieurs de langues afin de permettre une meilleure accessibilité.