Les vidéos TikTok véhiculent une image positive de l'alcool (et c'est dommageable)

L'ESSENTIEL La consommation d'alcool est impliquée directement ou indirectement dans la survenue d’une soixantaine de maladies.

En France, on compte près de 43 millions de consommateurs d’alcool.

Une étude publiée dans le Journal of Studies on Alcohol and Drugs a examiné le contenu des vidéos diffusées sur le célèbre réseau social TikTok afin de déterminer la manière dont la consommation d'alcool y est représentée. Les chercheurs ont passé en revue les 100 vidéos les plus appréciées sur la page estampillée du hashtag #alcohol (alcool) sur TikTok, qui, toutes ensemble, affichaient près de 300 millions de vues au compteur en 2020.

Une initiation plus précoce à la consommation d'alcool

Parmi ces vidéos, 41% étaient des vidéos "tutos", qui suggéraient notamment des recettes pour diverses boissons alcoolisées, dont des spiritueux (72%), des breuvages maltés aromatisés (23%), de la bière (16%) et du vin (10%). "La quasi-totalité (98%) de ces vidéos contenait des représentations positives de l'alcool, tandis que seulement 4% décrivaient des conséquences négatives", souligne Alex Russell, professeur adjoint de santé publique au département de la santé, des performances humaines et des loisirs de l'Université de l'Arkansas et auteur principal de l'étude.

"Les plateformes de médias sociaux telles que TikTok peuvent influencer les comportements en matière de santé", explique le chercheur. "L'exposition accrue des jeunes au marketing de l'alcool sur les médias sociaux est liée à une initiation plus précoce à la consommation d'alcool et à des niveaux plus élevés de consommation globale d'alcool. Plus d'un tiers des utilisateurs de TikTok sont mineurs, il nous semblait donc important de caractériser le contenu et les thèmes présents dans les vidéos représentant l'alcool sur cette plateforme populaire", poursuit-il.

Des vidéos facilement accessibles pour les mineurs

D'après l'étude, les vidéos liées à la consommation d'alcool sur TikTok mettent l'accent sur une activité associée à l'amitié et à la convivialité. Même les contenus qui évoquent les effets négatifs de l'alcool - comme la gueule de bois ou les blessures physiques - le font "de manière humoristique et non éducative", notent les chercheurs.

La recherche attire également l'attention sur le fait que ces vidéos sont accessibles en quelques clics, et donc visibles par des mineurs. Alex Russel invite donc les parents à redoubler de vigilance, notamment en se renseignant sur internet. "Les professionnels de santé publique ont aussi un rôle à jouer", souligne le chercheur, qui suggère à ces derniers d'utiliser TikTok (et d'autres réseaux sociaux) pour y diffuser des informations fiables et documentées sur les risques de d'alcool sur la santé.