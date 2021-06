Fake news sur Tik Tok : non, les femmes ne perdent pas leur peau pendant leurs règles !

C’est une vidéo qui a semé la confusion dans de nombreux esprits masculins. Sur le réseau social Tik Tok, l’utilisatrice dfinkk a posté, pour rire, une vidéo d’elle en train de perdre la peau de son visage, avec la légende suivante : "comment est-ce possible que les hommes ne savent toujours pas que les femmes perdent leur peau pendant leurs règles ?".

I used to get bullied for this because I started peeling quite young and I was still in school, while most women start in their mid-20s. I was called a "snake whore". Kids can be really cruel but that's why awareness is needed, thanks for sharing this video ❤️ https://t.co/5fkoK3MSvv