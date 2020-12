Règles handicapantes : tenir un agenda du cycle menstruel pour aider à les surmonter

Priscilla Lubin, la fondatrice de Mon Cycle et Moi, lance le Bullet Agenda spécial Cycle Menstruel. Ce nouveau concept permet aux femmes qui souffrent de leurs règles d'organiser leur vie autour des quatre phases de leur cycle menstruel. "Avec un objectif : optimiser chaque phase du cycle menstruel pour retrouver le sourire au quotidien", précise Priscilla Lubin.



Syndrome prémenstruel

Le Bullet Agenda est un outil qui s'adresse à toutes les femmes, mais aussi aux jeunes filles, à celles qui ont des menstruations irrégulières ou inexistantes, à celles qui veulent devenir mamans ou pas du tout, à celles qui souffrent d’un syndrome prémenstruel classique ou sévère et enfin aux personnes transgenres qui veulent pouvoir suivre leur cycle de façon régulière.



Les femmes peuvent être handicapées pendant leurs règles, mais pas que. Ainsi, généralement de 2 à 7 jours avant les règles, 70% des personnes concernées par celles-ci éprouvent des symptômes physiques et émotionnels connus sous le nom de "syndrome prémenstruel" : le bas-ventre gonfle, la fatigue est plus intense, des crampes légères apparaissent au niveau de l'utérus, des maux de tête peuvent survenir... La plupart du temps, ces maux désagréables restent supportables. Mais dans 20 à 30% des cas, ils sont tellement forts qu'ils ont un impact sur la vie quotidienne.



Trouble dysphorique prémenstruel (TDPM)

Quand les symptômes psychologiques deviennent très marqués, allant jusqu'à la dépression ou l'angoisse, on parle alors de Trouble dysphorique prémenstruel (TDPM). Les femmes qui en sont atteintes vivent un véritable calvaire chaque mois, qui peut durer jusqu'à près de deux semaines : douleurs physiques, angoisse, fatigue extrême, crises de panique, colère, irritabilité, crises de larmes....

"Un puissant levier d'empowerment"

Si les causes exactes de ces différents phénomènes sont encore méconnues, les personnes qui les éprouvent sont souvent désemparées, faute de savoir exactement à quel moment vont survenir ces troubles invalidants.



"Savoir quand les règles vont arriver et à quel moment surviennent toutes les phases du cycle révolutionne la gestion du quotidien. Parce que personne n'apprécie de fondre en larmes sans savoir ce qui se passe... Quand on dispose du bon outil, il devient très simple d'apprendre à gérer le syndrome prémenstruel et le stress qui l'entoure, mais aussi à devenir maître de ses émotions. C'est donc un puissant levier d'empowerment !", explique Priscilla Lubin, elle-même atteinte de Trouble dysphorique prémenstruel. "C'est pour cela que le Bullet Agenda a été conçu comme un compagnon de vie à emporter partout avec soi. Cyclique plutôt que linéaire, il est d'ailleurs bien plus qu'un simple agenda !", conclut l’inventrice.