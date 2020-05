Gueule de bois : un mélange de plantes et de minéraux fait diminuer les symptômes

Maux de tête, nausées, engourdissements, affaiblissement… Au lendemain d'une soirée trop arrosée, chacun y va de sa petite astuce pour apaiser la veisalgie, plus communément appelée la gueule de bois.

Si Internet déborde de solutions miracles et de remèdes de grand-mère pour lesquelles il n'existe finalement aucune donnée scientifique attestant de leur efficacité et dont les vertus restent discutables, des chercheurs allemands auraient découvert un cocktail de plantes capable d'apaiser considérablement les symptômes de la gueule de bois. Leurs résultats ont été publiés dans la revue Nutrition.

Une solution testée sur trois groupes

Ils se sont intéressés à la figue de Barbarie, au ginkgo biloba, au saule, à l'acérola et au gingembre qu'ils ont associés à des vitamines et minéraux tels que le magnésium, le zinc, le potassium, la riboflavine, la thiamine, le bicarbonate et l'acide folique. Ils ont ensuite testé l'efficacité de cette mixture sur 214 personnes en bonne santé âgées de 18 à 65 ans.

Les chercheurs ont divisé les volontaires en trois groupes : le premier a pris cette “recette” sous forme de complément soluble aromatisé 45 minutes avant de consommer de l'alcool (bière, vin blanc ou cocktail au vin blanc) et immédiatement après. Le deuxième groupe a pris un complètement soluble aromatisé à base de minéraux uniquement et enfin, le troisième groupe a reçu un placebo.

Les extraits de plante font la différence

Les chercheurs voulaient mesurer l'efficacité des plantes associées aux minéraux. Résultat : si la quantité d'alcool ingérée était plus ou moins la même dans les trois groupes (0,62 ml/minute), l'intensité des symptômes a varié selon le complément administré.

Par rapport au groupe placebo, celui ayant pris le complément à base de plantes et de minéraux avait 34% de maux de tête en moins, ainsi qu'une diminution de 42% des nausées. Prendre des minéraux seuls n'a rien changé, ce qui suggère que les extraits de plantes font la différence. D'autres études doivent encore être menées, mais ces résultats confirment les vertus de certains composés présents dans les plantes pour apaiser les symptômes de l'alcool.

La consommation d'alcool en France

En moyenne, 10% des Français boivent quotidiennement de l’alcool mais la tendance varie selon les régions. Selon un rapport de Santé publique France, la consommation d'alcool serait plus régulière en Occitanie (en 2017, 12,6% des habitants âgés de 18-75 ans buvaient tous les jours), en Nouvelle-Aquitaine (12,3%) et dans les Hauts-de-France (11,5%). La consommation quotidienne d’alcool “est significativement moins fréquente en Île-de-France (7,1%), en Normandie (7,9%) et dans les Pays de la Loire (8,1%)”, précisait le communiqué.

Attention : l'abus d'alcool est dangereux pour la santé.