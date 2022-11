Cancer colorectal : ce régime pourrait réduire les risques chez les hommes

L'ESSENTIEL Les chercheurs à l'origine de cette étude rappellent que le cancer colorectal est le troisième cancer le plus répandu dans le monde. Le risque de développer un cancer colorectal au cours de la vie est d'1/23 pour les hommes et d'1/25 pour les femmes.

Le cancer colorectal est une tumeur qui se développe à partir des cellules qui tapissent la paroi interne du colon et du rectum. Il touche principalement les hommes et les femmes après 50 ans.

Grâce au dépistage, le cancer peut être détecté et traité au stade précoce de la maladie avec un taux de guérison de 9 cancers sur 10.

Une alimentation à base de plantes riche en aliments végétaux sains - tels que les grains entiers, les légumes et les légumineuses - et pauvre en aliments végétaux malsains, notamment les céréales raffinées, les jus de fruits et les sucres ajoutés, est associée à un risque plus faible de cancer colorectal chez les hommes. C’est ce qu'ont découvert les chercheurs de l'université Kyung Hee, en Corée du Sud, dans leur nouvelle étude publiée ce mardi dans la revue en ligne BMC Medicine.

Un régime à base de plantes réduirait le risque de cancer colorectal de 22 %

Parmi une population de près de 80.000 hommes américains, ceux qui mangeaient les quantités quotidiennes moyennes les plus élevées d'aliments sains à base de plantes avaient un risque de cancer colorectal inférieur de 22 % par rapport à ceux qui en mangeaient des quantités plus faibles. Les données de l’étude ont été recueillies auprès de participants vivant à Hawaï et à Los Angeles entre 1993 et ​​1996, âgés de 60 ans en moyenne.

Cependant, les auteurs n'ont identifié aucune association pertinente entre la qualité nutritionnelle des régimes à base de plantes et le risque de cancer colorectal parmi une population de 93.475 femmes américaines.

Selon le Dr Jihye Kim, principal auteur de l’étude, qui s’est exprimé dans un communiqué, "les antioxydants présents dans les aliments tels que les fruits, les légumes et les grains entiers pourraient contribuer à réduire le risque de cancer colorectal en supprimant l'inflammation chronique, qui peut conduire au cancer". Le professeur au département de nutrition médicale à l'université Kyung Hee ajoute : "Comme les hommes ont tendance à avoir un risque plus élevé de cancer colorectal cancer que les femmes, nous proposons que cela pourrait aider à expliquer pourquoi la consommation de plus grandes quantités d'aliments sains à base de plantes était associée à un risque réduit de cancer colorectal chez les hommes mais pas chez les femmes."

Corrélation ne veut pas dire causalité : les limites de l'étude

Les auteurs ont constaté que l'association entre la qualité nutritionnelle des régimes à base de plantes et le risque de cancer colorectal chez les hommes variait selon la race et l'origine ethnique. Par exemple, chez les hommes américains d'origine japonaise, le risque de cancer colorectal était de 20 % inférieur alors qu’il l’était de 24 % pour les hommes caucasiens. Par contre, les auteurs n'ont pas trouvé de lien significatif entre les régimes à base de plantes et le risque de cancer colorectal chez les hommes afro-américains, latinos ou hawaïens.

Cependant, les chercheurs avertissent que leur étude n’est qu’observationnelle et ne permet donc pas de conclure que le régime alimentaire à base de plantes est réellement la cause de la réduction du risque de cancer colorectal. D’autant qu'il existe certaines limites à cette étude, par exemple les auteurs n'ont pas tenu compte des effets bénéfiques que des aliments tels que le poisson et les produits laitiers auraient pu avoir sur la réduction du risque de cancer colorectal dans leurs analyses. "Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour confirmer les résultats", souligne le Dr Jihye Kim.