Ce régime populaire chez les stars peut vous faire plus de mal que de bien

L'ESSENTIEL Plusieurs célébrités comme Bruce Springsteen, affirment que le régime alimentaire One meal a Day (Omad) présente plusieurs bénéfices pour la santé.

Le régime alimentaire Omad consiste à consommer toutes les calories quotidiennes lors de l’unique repas de la journée.

Une étude a cependant montré les effets néfastes sur la densité osseuse du régime Omad.

Un nouveau régime alimentaire est popularisé par différentes célébrités comme Chris Martin ou Bruce Springsteen : le One meal a Day (Omad), ou "un repas par jour". Les adeptes de ce régime affirment qu’il favorise une meilleure gestion du poids et aide à rester en forme.

Régime Omad : les risques pour la densité osseuse et la fonction musculaire

À la différence du jeûne intermittent, qui alterne les périodes de jeûne et d’alimentation classique, le régime Omad consiste à consommer toutes les calories de la journée en un seul grand repas. Pour l’heure, très peu de recherches ont été réalisées, afin de connaître les bienfaits du régime Omad. Une étude publiée dans la revue Frontiers in Physiology, a toutefois observé les effets de ce régime chez l’Homme.

Lors des travaux, les participants ont reçu le même nombre de calories à consommer par jour au cours d’un repas unique pris entre 17 et 19 heures. Dans un second temps, la consommation de ces calories a ensuite été répartie en trois repas quotidiens. Uniquement, onze volontaires ont terminé l’étude.

Les scientifiques ont constaté une réduction plus importante du poids corporel et de la masse grasse des sujets lorsque ces derniers ont pris un repas unique par jour, mais ils ont cependant enregistré une réduction plus importante de la masse maigre et de la densité osseuse. Sur le long terme, cet effet pourrait entraîner une réduction de la fonction musculaire et favoriser le risque de fractures osseuses.

Le régime Omad déconseillé aux femmes enceintes et aux enfants

D’autres conséquences néfastes pourraient également être associées au régime Omad. En effet, il est difficile de satisfaire l’ensemble des besoins nutritionnels avec un repas unique par jour, ce qui pourrait conduire à une perte de masse musculaire, un risque de constipation et de mauvaise santé intestinale.

Le régime Omad est donc déconseillé à plusieurs catégories de population, en particulier les femmes enceintes et allaitantes, les enfants et les personnes susceptibles de souffrir de troubles du comportement alimentaire (TCA).