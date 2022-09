Régime spectaculaire : il perd 34 kg en 10 mois avec cette méthode

L'ESSENTIEL Un entraînement HIIT (entraînement fractionné de haute intensité) est un mode d'entraînement fractionné qui vise un renforcement de la condition physique par l’alternance de brèves séances d'exercices à haute intensité et de phase de récupération à faible et moyenne intensité.

Cette forme d'entraînement, que Myke a pratiqué une demi-heure par jour pendant quelques mois pour perdre aussi vite du poids, est très exigeante mais est reconnue pour son efficacité sur la santé cardiorespiratoire et sur la réduction de la masse graisseuse.

Perdre 34 kg en 10 mois… Voilà le défi que s’est lancé le tiktokeur Myke Jay, dont l’histoire est rapportée dans un article du Daily Mail. Quand en juillet 2020, cet australien de 27 ans de la ville de Brisbane atteint la barre des 124 kg, il cesse de se peser, écœuré par son apparence. Quatre mois plus tard, en novembre, il décide de changer complètement son mode de vie. Il parvient à s’appliquer une règle "non négociable" chaque jour.

11 kg perdu en un mois grâce à un entraînement HIIT

"Tous les matins, sept jours sur sept, j’ai fait un entraînement HIIT pendant 30 minutes - non négociable", a déclaré Myke dans une vidéo sur son compte TikTok. Même dans les moments plus difficiles, il réussit à tenir sa routine quotidienne. Dans la vidéo, Myke a partagé une photo d'une séance d'entraînement terminée le 15 novembre où il a brûlé 428 calories en 29 minutes. Ses entraînements consistaient en une alternance de 45 secondes d'exercice à haute intensité et de pauses de 15 secondes pendant 30 minutes.

"En faisant cela tous les jours et en limitant la quantité de sucres et de choses que je mangeais, j'ai perdu près de 11 kg en un mois", a-t-il expliqué. Le 1er avril - à peine cinq mois plus tard - Myke a déjà perdu 30 kg. Aujourd’hui, il se dit fier de ce qu'il a accompli : être passé d’une taille 3XL à une taille médium.

Régime minceur : "Le plus important est de trouver ce qui fonctionne pour vous"

Le jeune homme a également réussi à redéfinir sa vision de la nourriture. Il a cessé de "diaboliser la nourriture" et de la classer comme étant "bonne" ou "mauvaise" : "Vous décidez simplement de ce que vous mettez dans votre corps et de la quantité que vous y mettez." "Le plus important est de trouver ce qui fonctionne pour vous, d'aller à votre rythme et de ne pas le faire pour un autre – nous le faisons pour nous-mêmes", ajoute-t-il.

En seulement 48 heures, la vidéo a été visionnée plus de 153 000 fois et a reçu plus de 19 000 likes. Elle est actuellement à plus de 187 000 vues.