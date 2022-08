Perte de poids : comment optimiser votre séance de sport ?

L'ESSENTIEL Selon les spécialistes, il faut effectuer 3 à 4 séances par semaine, à raison de quarante-cinq minutes à une heure environ par séance. Il est important de ne pas rester sans activité physique plus de deux jours consécutifs.

Selon l'Assurance maladie, l’activité physique prévient de nombreuses maladies comme le cancer, l’obésité, l’ostéoporose ou encore les maladies cardiovasculaires.

Alors que les vacances d’été se terminent, les sportifs vont retrouver le chemin de la salle de sport. Voici quelques conseils afin d’optimiser vos séances.

Varier les plaisirs

Dans un premier temps, allier l’utile à l’agréable. Il est primordial que le sportif prenne du plaisir à effectuer sa séance de sport. Courir avec un ami ou encore participer un match de football sont de bons moyens pour se dépenser dans la joie et la bonne humeur. Le plus important est d’atteindre son objectif et de rester motivé.

Par ailleurs, varier vos entraînements vous permettra de solliciter l'ensemble des muscles du corps et de ne pas vous s’ennuyer sur la longueur. Entre la musculation, qui diminue la masse graisseuse, et le cardiotraining qui a la particularité de travailler tout le corps, les choix sont vastes pour atteindre vos objectifs.

(Re)prendre de bonnes habitudes de vie

L’hydratation est essentielle pour performer correctement. Il est conseillé de boire avant, pendant et après la séance. Pendant l’effort physique, il faut boire de petites gorgées régulières et éviter la sensation de soif. Une bonne hydratation réduit les risques de tendinites ou les courbatures.

De son coté, l’alimentation joue un rôle majeur dans votre perte de calories. Selon l’Institut de recherche du bien-être de la médecine et du sport santé (IRBMS), le régime alimentaire doit être varié. Entre les glucides (pâtes, riz, pain complet), les protéines maigres (œufs, laitages, légumineux) ou encore les antioxydants (fruits rouges, agrumes, légumes colorés…) ces aliments vont vous permettre de manger sans vous priver. Mieux vaut, en revanche, éviter les produits gras et sucrés, mauvais pour les muscles et la santé cardiovasculaire.

Enfin, votre temps de sommeil n’est pas un facteur à négliger. Selon la Fédération française de cardiologie, bien dormir fait également partie du processus. C’est en effet pendant le sommeil que le corps va récupérer, que les muscles vont se reconstruire et que les petites blessures et traumatismes vont pouvoir être réparés. Pour rappel, un adulte doit dormir au moins sept à huit heures par nuit, selon les profils.