Sport : les Français bougent et se disent « en forme » !

L'ESSENTIEL Selon lʼOrganisation Mondiale de la Santé, lʼinactivité physique est responsable à elle seule de 10 % des décès en Europe

La sédentarité correspond au temps passé assis ou allongé.

L’inactivité physique correspond à moins de 150 minutes d’activité physique d’intensité modérée chaque semaine.

Plus de deux ans de crise sanitaire, des confinements et des couvre-feux, et pourtant, les Français se sentent en forme. C’est la conclusion d’une étude menée par l’Union sport et cycle (USC), parue mardi 22 mars. Les participants ont répondu à différentes questions concernant leur état de forme, leur pratique sportive et son évolution depuis le début de la crise sanitaire. L’analyse de ces données établit l’indice de forme des répondants à 12/20. Nettement mieux que ce que laissait penser l'ANSES qui affirmait en février dernier que 95% des Français étaient en-deçà de leurs besoins en termes d'activité physique !

Début de la restitution de notre Observatoire de la forme des Français ????



Quel est l'état de forme des Français après 2 ans de pandémie ? Comment les activités physiques et sportives ont évolué ? Comment la pratique du sport à domicile s'est développée ?



Une majorité de personnes en forme

Au total, 5 000 personnes ont été interrogées entre janvier et février dans le cadre de cette étude. Sur 100 répondants, 61 se disent en forme, 42 moyennement en forme et 12 pas en forme. 83% des personnes interrogées ont pratiqué une activité physique et sportive au cours des douze derniers mois. Ce chiffre est plutôt stable depuis deux ans, avec des particularités selon les tranches d’âge. Ainsi, les plus de 18 ans sont plus actifs depuis le début de la pandémie, alors que les plus de 55 ans ont fait moins de sport globalement. "Les Français aspirent dans leur grande majorité à être en forme physiquement", note Jean-Philippe Frey, responsable des études de l’Union sport et cycle. 91% des personnes interrogées estiment qu’il est important voire très important d’être en forme physique.

Des inégalités entre les femmes et les hommes

Mais toutes les personnes n’y parviennent pas : en comparaison aux hommes, les femmes se sentent moins en forme. Pour Gaëlle Frizon de Lamotte, fondatrice de la plateforme de yoga et pilates OLY Be, interrogée lors de la conférence de presse de l’USC, cette différence est liée à la charge mentale qui repose sur les femmes : "Les chiffres de cet Observatoire illustrent parfaitement les difficultés des femmes à concilier leurs obligations (souvent plus nombreuses que celles des hommes) avec une activité physique régulière."

Quelles sont les activités plébiscitées ?

La crise sanitaire a accéléré la pratique du sport à domicile, parmi les disciplines les plus pratiquées, le yoga est en tête, suivi par la musculation et le fitness. À l’extérieur, la randonnée est la grande gagnante : 65% des répondants en ont fait au cours des douze derniers mois. La natation et le vélo font aussi partie des sports fréquemment pratiqués. Le padel, l’escalade, la danse ou encore l’équitation sont dans le top 10 des sports les plus souvent débutés depuis le premier trimestre 2020.

Différencier la sédentarité et l’activité physique

Lors de la présentation des résultats, Grégory Ninot de l'Institut de Desbrest d’épidémiologie et santé publique a rappelé que la sédentarité "tue plus dans le monde que le tabac". Or, ces résultats sont déclaratifs : ils sont basés sur les réponses des participants, qui peuvent être différentes de la réalité. Aussi, il faut distinguer le sport de l’activité physique, comme le précise Pr. François Carré, cardiologue au CHU de Rennes : "On peut faire du sport tout en étant sédentaire, indique-t-il. On peut être en forme tout en étant en mauvaise santé." Le ministère des sports recommande de passer moins de sept heures assis chaque jour, entre le lever et le coucher, et de rompre les périodes de sédentarité. Pour cela, après avoir passé une heure assis, il faut faire une pause d'au moins une minute, ou bien 5 à 10 minutes toutes les 90 minutes et rester debout pendant celle-ci en marchant lentement, ou en bougeant tout simplement.