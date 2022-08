Adopter le régime carnivore, une tendance TikTok dangereuse !

L'ESSENTIEL Le régime carnivore implique de ne consommer aucun glucide.

Ses promoteurs affirment qu’il aide à perdre du poids, améliore l’humeur et la régulation de la glycémie.

Manger de la viande et seulement de la viande pour perdre du poids. Ce régime est l’une des tendances qui circulent sur les réseaux sociaux. Sur Tiktok, le hashtag #carnivorediet comptabilise 267,5 millions de vues. De la viande, du poisson, des œufs, des laitages ou du fromage : ce sont les principaux ingrédients qui composent cette alimentation. Un nutritionniste américain en fait même la promotion, dans un livre, et sur son site.

D’une carence au scorbut

Dans un article paru sur Yahoo Life, une Américaine de 28 ans raconte avoir suivi ce régime alimentaire, dans le but de perdre du poids. "La promesse était encore plus alléchante que celles de tous les régimes express que j'ai pu faire par le passé, confie-t-elle au média en ligne. En ne mangeant que des produits d'origine animale, les adeptes annonçaient avoir perdu plusieurs dizaines de kilos en l'espace de quelques mois." Elle perd au total 15 kilos, en six semaines, mais sa santé en pâtit. "Je ne me sentais pas en forme, j'étais fatiguée tout le temps, comme au ralenti. Je n'avais pas faim, mais je n'avais pas d’énergie", poursuit-elle. Deux mois après le début de son régime, elle ressent des douleurs aux gencives, jusqu’à ce que l’une de ses dents se déchausse. Ses carences alimentaires l’ont fragilisée, au point d’attraper le scorbut. Cette maladie rare est la conséquence d’une grave carence en vitamine C. Autrefois, elle était fréquente chez les marins, privés d’alimentation fraîche au cours de leurs longs périples.

Un régime pauvre en fibres

Sur son site, la clinique de Cleveland aux États-Unis prévient des divers risques associés au régime carnivore. Kate Patton, diététicienne, rappelle que cette alimentation écarte tous les groupes alimentaires non-issus des animaux. Ainsi, il ne faudrait pas consommer de légumes, de fruits, de céréales, de noix, de graines, etc. "Le régime carnivore est très pauvre en fibres, précise-t-elle, ce qui peut générer des fortes constipations." Or chez les personnes atteintes de pathologies chroniques, comme l'hypertension artérielle, l'hypercholestérolémie, ou bien ayant des antécédents d'accident vasculaire cérébral ou d'autres maladies cardiovasculaire, cela peut être particulièrement grave, prévient la spécialiste.

Une hausse du taux de cholestérol LDL

"Même si vous avez des problèmes digestifs, ce régime peut aggraver les choses avec toutes ces protéines et graisses, qui prennent beaucoup plus de temps à digérer", souligne-t-elle. Par ailleurs, la forte quantité de graisses saturées présente dans les produits animaux peut engendrer une augmentation du taux de mauvais cholestérol, le cholestérol LDL, ce qui élève le risque de pathologie cardiovasculaire. La nutritionniste américaine indique également que les viandes transformées, comme le bacon, sont riches en sodium, ce qui peut générer des problèmes rénaux ou de l’hypertension artérielle. De plus, depuis 2015, l’Organisation mondiale de la santé classe les viandes transformées parmi les aliments cancérogènes pour les êtres humains. En somme, Katte Patton déconseille le régime carnivore et rappelle qu’une alimentation variée et équilibrée est la meilleure qui soit pour être en bonne santé.