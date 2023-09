Régime méditerranéen et produits laitiers : ce duo booste la santé intestinale et cardiaque

L'ESSENTIEL Le régime méditerranéen classique et les produits laitiers améliorent la composition du microbiote intestinale.

Manger ensemble, ces aliments réduisent également la présence des bactéries néfastes pour le coeur.

Ils aident à diminuer la pression artérielle. Ce qui, par effet domino, réduit le risque de maladie cardiaque et d’AVC.

Coeur, ligne, cerveau... les bienfaits de l'alimentation méditerranéenne sur la santé ont été maintes fois mis en lumière par des études scientifiques. Des travaux australiens montrent que l'impact de ce régime sur le microbiote est encore plus bénéfique, s'il est complété par des produits laitiers comme du fromage, du lait et des yaourts.

Méditerranéen et produits laitiers : ce duo booste les bonnes bactéries intestinales

Les scientifiques du SAHMRI (South Australian Health and Medical Research Institute) et des universités d'Australie du sud et Flinders ont réuni 34 adultes ayant une tension artérielle systolique supérieure à 120 mmHg et des facteurs de risque cardiovasculaire. Les participants ont été répartis au hasard dans deux groupes : l'un suivant un régime méditerranéen comprenant 3 à 4 portions quotidiennes de produits laitiers, et l'autre avait une alimentation faible en gras pendant une période de huit semaines.

Les résultats de cette recherche présentée dans la revue Nutriments ont révélé que les participants ayant dégusté des menus méditerranéens riches en produits laitiers affichaient une forte augmentation des microbes bénéfiques pour la santé intestinale globale. Une diminution simultanée des mauvaises bactéries liées au risque de maladie cardiaque était aussi enregistrées.

"Le régime méditerranéen contient des aliments et des nutriments essentiels tels que des fibres, des graisses saines, des vitamines et des acides aminés, qui peuvent tous contribuer à améliorer l'environnement intestinal", explique l'auteure principale, la Dr Karen Murphy de l'UniSA dans un communiqué publié le 14 septembre.

Pour elle, les données confirment également l'existence d'une corrélation entre l'équilibre du microbiome, la santé intestinale et cardiométabolique.

Microbiote : les bonnes bactéries réduisent les risques cardiométaboliques

De son côté, la Dr Jocelyn Choo - qui a également travaillé sur cette étude - estime que les changements positifs observés dans le microbiote intestinal, induits par le régime méditerranéen enrichi en produits laitiers, pourraient aider à prévenir les troubles cardiométaboliques.

"Bien que la structure globale du microbiome intestinal n'ait pas changé de façon spectaculaire, l'étude a démontré que les changements dans la quantité de certaines bactéries étaient clairement liés au régime alimentaire. Nous avons constaté qu’à mesure que les participants augmentaient le nombre de bons microbes dans leur intestin, ils présentaient également une pression artérielle plus basse. Ces améliorations sont significatives, compte tenu des implications potentielles pour réduire le risque de maladie cardiaque et d’accident vasculaire cérébral", explique l'experte dans le communiqué.

La scientifique et ses collègues préviennent toutefois que des recherches supplémentaires sont nécessaires pour déterminer si leurs résultats peuvent aussi être enregistrés dans l’ensemble de la population.