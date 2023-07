Consommer des produits laitiers riches en graisse ne serait pas si mauvais

L'ESSENTIEL Une étude mondiale remet en question les croyances actuelles sur les effets délétères d’une consommation de produits laitiers riches en matières grasse sur la santé.

Les produits laitiers entiers devraient faire partie des recommandations en matière d’alimentation santé d’après les chercheurs.

Un régime sain permet de lutter contre les maladies chroniques liées à l’alimentation (obésité, diabète, maladies cardiovasculaires).

Les lignes directrices en matière de nutrition pourraient bientôt évoluer, notamment en ce qui concerne les produits laitiers entiers.

En effet, d’après une étude publiée dans European Heart Journal, une alimentation composée d'une plus grande quantité de fruits, de légumes, de noix, de légumineuses, de poisson et de produits laitiers entiers est associée à une réduction des maladies cardiovasculaires et de la mortalité dans toutes les régions du monde, en particulier dans les pays à faible revenu où la consommation de ces aliments est moindre.

Les produits laitiers entiers peuvent faire partie d'un régime alimentaire sain

Jusqu’ici il était conseillé d’éviter les produits laitiers à base de matières grasses entières dans le cadre d’un régime sain. "Les aliments à faible teneur en matières grasses ont pris le devant de la scène auprès du public, de l'industrie alimentaire et des décideurs politiques, les étiquettes nutritionnelles mettant l'accent sur la réduction des matières grasses et des graisses saturées", a déclaré l'auteur de l'étude, le Dr Andrew Mente, du Population Health Research Institute de l'Université McMaster, à Hamilton au Canada.

"Nos résultats suggèrent que la priorité devrait être d'augmenter les aliments protecteurs tels que les noix (souvent évitées car trop denses en énergie), le poisson et les produits laitiers, plutôt que de limiter les produits laitiers (en particulier ceux à base de matières grasses complètes) à de très faibles quantités.”

D’après les chercheurs, consommer jusqu'à deux portions par jour de produits laitiers, principalement à base de matières grasses, peut donc être inclus dans un régime alimentaire sain. “Cela va dans le sens de la science moderne de la nutrition qui montre que les produits laitiers, en particulier les matières grasses entières, peuvent protéger contre l'hypertension artérielle et le syndrome métabolique", confirment les auteurs.

Manger sainement diminue le risque de maladies chroniques liées à l'alimentation

Pour arriver à cette conclusion, ils ont examiné pendant neuf ans les relations entre les effets d’un nouveau régime alimentaire (PURE) pratiqué par 147.642 personnes issues de la population générale de 21 pays, et les résultats en matière de santé. “Un score d'alimentation saine a été créé sur la base de six aliments qui ont tous été associés à la longévité. Le régime PURE comprend deux à trois portions de fruits par jour, deux à trois portions de légumes par jour, trois à quatre portions de légumineuses par semaine, sept portions de noix par semaine, deux à trois portions de poisson par semaine et quatorze portions de produits laitiers (principalement des matières grasses entières, mais pas de beurre ni de crème fouettée) par semaine”, indiquent les auteurs.

Le score moyen du régime alimentaire était de 2,95. Par rapport au régime alimentaire le moins sain (score de 1 ou moins), le régime alimentaire le plus sain (score de 5 ou plus) était lié à un risque de décès inférieur de 30 %, à une probabilité de maladie cardiovasculaire inférieure de 18 %, à un risque d'infarctus du myocarde inférieur de 14 % et à un risque d'accident vasculaire cérébral inférieur de 19 %.

Les associations entre le score d'alimentation saine et les résultats ont en outre été confirmées dans cinq études indépendantes portant sur un total de 96.955 patients atteints de maladies cardiovasculaires dans 70 pays.

Cette étude rappelle le pouvoir des aliments protecteurs pour aider à lutter contre les fardeaux que constituent les maladies chroniques liées à l’alimentation, qui augmentent de façon dévastatrice dans le monde, concluent les chercheurs.