Les produits laitiers augmenteraient le risque de cancer de la prostate

Les produits laitiers sont-ils vraiment nos amis pour la vie? Des études antérieures montrent que les régions où la consommation de produits laitiers est basse, principalement dans les pays asiatiques, enregistrent des taux plus faibles de cancer de la prostate. Dans les pays occidentaux, les produits laitiers sont la principale source de calcium, où les taux de cancer de la prostate sont élevés. Les chercheurs de la Mayo Clinic (Etats-Unis), ont passé en revue 47 études publiées entre 2006 et 2017 auprès de plus d'un million de participants afin de mieux comprendre les risques de cancer de la prostate associés aux aliments d'origine végétale et animale.

L’équipe s'est spécifiquement penchée sur les effets de sous-ensembles de catégories d'aliments et a conclu que des quantités plus élevées d'aliments à base de plantes peuvent être associées à une diminution du risque de cancer de la prostate, selon les conclusions de l’étude parue dans le Journal of the American Osteopathic Association.

“Les résultats s’appuient également un nombre croissant de preuves sur les bienfaits potentiels des régimes à base de plantes ”, a déclaré John Shin, oncologue de la Mayo Clinic et auteur principal de cette étude. "Notre examen a mis en évidence une cause d'inquiétude face à la consommation élevée de produits laitiers.”

Pourquoi le lait et les produits laitiers peuvent-ils causer le cancer de la prostate ?

Un régime végétal sans lait ni produits laitiers peut aider à se protéger contre le cancer de la prostate. Le lait et les produits laitiers sont liés à un risque accru de cancer de la prostate en raison de l'hormone IGF-I, qui deviendrait néfaste si elle est présente en trop grande quantité dans notre organisme. De plus, des études montrent qu'un régime à base de plantes peut réduire le risque de cancer de la prostate, et même ralentir sa progression s'il est diagnostiqué à temps.

Si cet article vous a décidé à devenir végétalien, réfléchissez-y à deux fois : les chercheurs de la Mayo Clinic soulignent également qu'il n'y a pas de lien clair entre un risque accru de cancer de la prostate lié à d'autres aliments d'origine animale, notamment la viande rouge et blanche, les viandes et poissons traités. En effet, les produits laitiers ont des implications distinctes des autres produits d'origine animale. L'étude explique que la croissance cellulaire du cancer de la prostate est réprimée par le calcitriol (forme active de la vitamine D) mais que l'apport accru en calcium supprime la formation de calcitriol dans le corps humain. Par conséquent, l'ingestion de produits laitiers peut supprimer le calcitrol alors que d'autres aliments d'origine animale peuvent ne pas avoir un tel effet.

Selon les chiffres de la Ligue contre le cancer, avec 71 000 cas répertoriés en France en 2015, le cancer de la prostate est le cancer le plus fréquent chez l’homme, devant le cancer du poumon et le cancer colorectal.