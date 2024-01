Cœur : 7 bonnes résolutions pour améliorer sa santé cardiaque

L'ESSENTIEL Les maladies cardiovasculaires et l’accident vasculaire cérébral sont la première cause de mortalité chez la femme en France.

Et chez l’homme, il s’agit de la deuxième cause de mortalité, selon Santé publique France.

Faire plus d’activité physique, mieux manger, arrêter de fumer, réduire sa consommation d’alcool font partie des résolutions à prendre pour sa santé cardiaque.

"Les résolutions habituelles pour la nouvelle année sont souvent bénéfiques pour la santé cardiaque, même si ce n'est pas nécessairement votre intention initiale", explique Leslie Cho, cardiologue à la Cleveland Clinic. Dans un article publié sur le site de son établissement, elle fait le point sur les sept résolutions à prendre cette année pour sa santé et, surtout, celle de son cœur.

Bonnes résolutions pour le cœur : faire du sport et manger plus sainement

La première est de faire un bilan médical, car il est possible d’avoir une maladie cardiaque sans avoir de symptômes. Et attention, les pathologies cardiovasculaires et l’accident vasculaire cérébral sont la première cause de mortalité chez la femme en France et la deuxième chez l’homme selon Santé publique France.

“Passer un examen de contrôle est toujours une bonne chose, assure le Dr Leslie Cho, qui voit de nombreux patients qui n'ont pas consulté de médecin depuis des années. C’est l’occasion de discuter avec votre médecin de tous les problèmes de santé que vous avez.”

Résolution numéro 2 : faire plus d’activité physique. "L'exercice réduit votre taux de cholestérol et votre tension artérielle, qui sont deux facteurs de risque importants de maladie cardiaque", indique le Dr Leslie Cho.

Pour les adultes de 18 à 64 ans, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) recommande de faire au moins 150 à 300 minutes de sport d’intensité modérée ou 75 à 150 minutes d’intensité soutenue par semaine. Mais, si vous n’avez pas pratiqué depuis longtemps, le Dr Leslie Cho conseille de commencer par changer vos habitudes : prendre les escaliers plutôt que l’ascenseur ou bien se garer plus loin de l’entrée de votre bureau pour marcher.

La troisième résolution que vous pouvez prendre au 1er janvier est de mieux manger. "Le régime alimentaire a vraiment un impact énorme" sur la santé cardiaque, prévient le Dr Cho. Selon l’Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa, au Canada, une nutrition saine pour le cœur signifie :

limiter les acides gras saturés et les produits transformés : les charcuteries, le beurre, le fast-food, la friture... ;

choisir des matières grasses et des huiles plus saines : vous pouvez par exemple miser sur les huiles végétales (olive, lin, tournesol...) ;

réduire le sel et le sucre : pour les adultes, l'OMS recommande de ne pas consommer plus de 5 g de sel par jour et d'absorber moins de 50 g de sucres libres par jour.

manger majoritairement des légumes, des fruits, des fibres et des grains entiers : privilégier les produits de saison et non transformés.

Réduire le stress pour améliorer sa santé cardiaque

La quatrième résolution à prendre en ce début d'année pour votre cœur, selon l'experte américaine, est de réduire le stress. Il s'agit d'un “facteur de risque des maladies cardiaques très important, indique la cardiologue. Les personnes très anxieuses ont tendance à avoir davantage de crises cardiaques et d’accidents vasculaires cérébraux". En effet, le stress produit une hormone qui impacte la tension artérielle et la fréquence cardiaque, ce qui peut entraîner une crise cardiaque et un accident vasculaire cérébral.

En cette nouvelle année, prenez comme cinquième résolution de mieux dormir. En effet, le manque de sommeil impact aussi la santé cardiaque, en favorisant notamment le développement de l’hypertension artérielle, la fibrillation auriculaire ou encore l’insuffisance cardiaque.

Enfin, les deux dernières résolutions préconisées : arrêter de fumer et de réduire sa consommation d’alcool. “Fumer est l’une des pires choses que vous puissiez faire, non seulement pour votre cœur, mais aussi pour votre santé en général, y compris vos poumons et votre cerveau, insiste le Dr Leslie Cho. L'alcool est composé de sucre, donc les personnes qui boivent beaucoup d'alcool ont des triglycérides très élevées. Des niveaux élevés de triglycérides augmentent votre risque de diabète et de pancréatite et, chez les femmes, d'accident vasculaire cérébral."