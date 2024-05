Médecin généraliste : le tarif de la consultation pourrait passer à 30 euros

L'ESSENTIEL Le tarif des consultations chez les médecins généralistes pourrait augmenter à 30 euros.

Pour entrer en vigueur en décembre prochain, cette proposition de l’Assurance maladie doit être ratifiée par un groupe représentatif de syndicats avant la fin du mois de mai.

Pour les patients, le reste à charge ne devrait pas changer.

30 euros. Ce sera peut-être le prix de la consultation chez un médecin généraliste à partir de décembre prochain. Ce montant est le fruit de cinq séances de négociations qui ont eu lieu entre les syndicats de médecins libéraux et l’Assurance Maladie.

Généraliste : revaloriser le tarif de la consultation, sans hausse du reste à charge

Après ces négociations sur les prix des consultations, la Caisse nationale d’Assurance Maladie (Cnam) a fait cette ultime proposition de 30 euros pour les rendez-vous chez les généralistes. Mais avant d’entrer en vigueur, cette hausse de tarif doit encore être ratifiée par un groupe suffisamment représentatif de syndicats avant la fin du mois de mai.

Si elle est validée dans ce délai, la consultation passerait donc de 26,5 euros à 30 euros au mois de décembre prochain. Pour les patients, ce nouveau tarif ne devrait rien changer, car le reste à charge restera le même.

"J’ai la conviction que cette nouvelle convention va permettre d’améliorer le système de santé, explique Thomas Fatôme, directeur général de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie, à Libération. Elle s’inscrit dans notre projet d’améliorer l’attractivité de la médecine générale et d’améliorer l’accès aux soins pour les assurés."

1,6 milliard d'euros de dépenses en plus pour revaloriser les tarifs

La revalorisation de la consultation des médecins généralistes est demandée depuis longtemps par la profession. En novembre 2023, le tarif était passé de 25 à 26,50 euros. Mais depuis un an, dans le cadre d’un accord sur le texte de la nouvelle convention médicale de 2024, de nouvelles discussions ont été engagées pour augmenter ce tarif. En avril dernier, les propositions de l’Assurance maladie, jugées insuffisantes par les syndicats, avaient suspendu les négociations.

Ce montant de 30 euros pourrait donc mettre tout le monde d’accord. En tout cas, la Confédération des syndicats médicaux français (CSMF) semble accueillir favorablement ce texte. "Cette convention, qui est un compromis, apporte-t-elle un plus ? Je pense que oui, explique Franck Devulder, président du syndicat de spécialistes et de généralistes CSMF. Et est-ce qu’elle apporte des contraintes en plus ? (...) Je pense que non."

Dans ce projet d’accord, il est également prévu des revalorisations pour les consultations de spécialistes et des engagements collectifs pour l’accès aux soins comme, par exemple, augmenter la patientèle moyenne des médecins traitants.

De son côté, le syndicat MG France indique à La Croix, par la voix du docteur Jean-Christophe Nogrette, l’un des dirigeants, que "presque tous les éléments sont sur la table". Pour lui, ”il en manque encore un” : la garantie que la consultation d’avis ponctuel du spécialiste, revalorisé à 60 euros, soit toujours demandée par le généraliste et que les spécialistes ne puissent donc pas l’utiliser sans passer par le médecin traitant.

Pour l’Assurance Maladie, toutes les revalorisations prévues dans l’accord auraient bien évidemment un coût : 1,6 milliard d'euros de dépenses en plus à terme.