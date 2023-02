Médecin généraliste : bientôt une consultation à 30 euros ?

L'ESSENTIEL L’Assurance maladie propose de passer la consultation d’un médecin généraliste à 30 euros.

Pour cela, ils devront accepter un "contrat d’engagement territorial", afin de lutter contre les déserts médicaux.

Les syndicats dénoncent une surcharge de travail.

C’est une augmentation sous condition : l’Assurance maladie propose aux médecins généralistes de faire passer le prix des consultations à 30 euros, s’ils s’engagent à prendre des mesures pour lutter contre les déserts médicaux. Mais la proposition n’a pas fait l’unanimité lors des négocations qui se sont tenues au siège de la Caisse nationale d’Assurance maladie (Cnam), à Paris, mercredi 22 février.

Consultation à 30 euros : des conditions imposées aux médecins généralistes

Pour la Cnam, le passage de 25 a 30 euros doit être conditionné au respect d’un "contrat d’engagement territorial". Cela implique que les médecins généralistes, qui exercent en libéral, acceptent trois pistes de travail : l’augmentation de l’offre médicale, l’accès financier aux soins (respect des tarifs de secteur 1 ou 2), et la réponse aux besoins du territoire (permanence des soins, exercice coordonné, etc). "Cette proposition confirme la volonté de l’Assurance maladie de répondre à la problématique de l’accès aux soins pour tous, en soutenant fortement les médecins libéraux qui s’engagent dans cette même démarche, dans la logique de ‘donnant-donnant’", a précisé la Cnam, citée par La Dépêche. En l’absence d’engagement dans ce sens, l’organisme propose une augmentation à 26,50 euros du tarif de la consultation de base, soit 1,50 euros de plus qu’actuellement.

Les médecins généralistes s'opposent au contrat d'engagement territorial

Or pour les généralistes, le "contrat d’engagement territorial" implique une hausse de la charge de travail. "Avec ce contrat d'engagement territorial, on crée quelque chose d'artificiel, qui conduit à payer plus que les tarifs de base des médecins qui acceptent de se surcharger de travail", a déclaré Raphaël Dachicourt, secrétaire général de ReAGJIR, un syndicat de jeunes médecins, à La Dépêche.

Le collectif Médecin pour demain parle d’un contrat "aberrant" et "anti-libéral". Dans un communiqué, ce groupe de médecins demande une rémunération minimale de 35 euros par consultation, afin d’anticiper l’inflation des cinq prochaines années. "Le 25 euros de 2016 vaudra tout juste 35 euros en 2028", est-il précisé dans le texte. Pour le collectif, seul un tarif de 50 euros la consultation permettra de faire évoluer la profession et de garantir son attractivité, tout en s'adaptant à l'inflation.

Prix de la consultation : négociations entre médecins généralistes et Assurance maladie

Depuis le 1er mai 2017, une consultation chez un médecin généraliste, en secteur 1 et sans dépassement d’honoraires, est à 25 euros. Plusieurs mouvements de grève ont été lancés depuis l’automne 2022 pour réclamer une augmentation des tarifs, alors que les syndicats et la Cnam sont en négociation. Ils doivent fixer ensemble le prix de la consultation, qui s’appliquera pendant les cinq prochaines années. Si aucun accord n’est trouvé d’ici au 28 février, un arbitre sera en charge de rédiger ce nouvel accord.