Grève des médecins : pourquoi ferment-ils leurs cabinets durant deux jours ?

L'ESSENTIEL Pour la première fois depuis 2015, tous les syndicats médicaux soutiennent cette grève.

"En Occitanie, on évoque la fermeture de 70 % des cabinets de médecins généralistes", a indiqué Noëlle Clariclet.

L’Assurance maladie a promis certaines revalorisations, notamment pour les généralistes, les pédiatres et les psychiatres.

Ce jeudi et ce vendredi, les généralistes vont faire grève. En clair, les cabinets seront fermés pendant les deux prochains jours. Ce mouvement a été lancé sur les réseaux sociaux, par le collectif asyndical et apolitique Médecins pour demain qui rassemble plus de 14.000 membres sur Facebook. Il veut lutter contre la politique menée par le gouvernement sur l’accès aux soins. "Le but est d’éviter une médecine à deux vitesses en maintenant les médecins libéraux dans le système conventionnel via une revalorisation de leurs activités", explique le collectif.

Avoir plus de temps pour soigner les patients

D’après Médecins pour demain, les praticiens demandent à "être rémunéré à la hauteur de nos lourdes responsabilités". Parmi les revendications, on retrouve une hausse du tarif de la consultation à 50 euros et non plus de 25 euros. "En contrepartie, on demande l’abandon des forfaits de la CPAM (versés à un médecin selon des objectifs fixés) qui ne donnent aucune visibilité aux médecins sur le montant qu’ils toucheront effectivement, les empêchant de s’organiser et de recruter efficacement du personnel administratif", a déclaré, au Parisien, Noëlle Cariclet, porte-parole du collectif.

Les généralistes veulent aussi "retrouver une médecine humaine". En clair, ils désirent avoir plus de temps pour soigner leurs patients. Les professionnels de santé souhaitent également redonner envie aux jeunes médecins de s’installer dans certaines régions françaises qui sont devenues des déserts médicaux.

Une "grève dure" à partir du 26 décembre

Ce mouvement de contestation, auquel les biologistes ont aussi annoncé s’y joindre, pourrait durer au-delà de deux jours. D’après Médecins pour demain, une nouvelle fermeture des cabinets aura lieu durant les fêtes de fin d’année. Le collectif a même annoncé une "grève dure" à partir du 26 décembre.