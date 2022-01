Grève dans l’éducation nationale : voici de quoi remonter le moral des parents

L'ESSENTIEL Les adolescents ont besoin de plus de sommeil parce que leur corps et leur esprit traversent une période de croissance rapide.

Les jeunes doivent dormir au minimum 8 heures par nuit.

Alors que 62% du personnel des collèges et lycées sont ce jeudi en grève pour dénoncer le protocole sanitaire mis en place par le Gouvernement, sachez que la présence forcée de vos ados à domicile n’a pas que des impacts négatifs. Une nouvelle étude démontre en effet que l’enseignement à distance lors des confinements anti-Covid a permis aux jeunes suisses de dormir plus longtemps, et donc d’améliorer leur état de santé général.

"Les gains de sommeil permis par la fermeture des lycées à cause de la pandémie de Covid-19 ont-ils été associés à une meilleure santé globale des lycéens ?", s’interrogeaient les chercheurs avant de commencer leurs démarches scientifiques.

Moins d'alcool et de café

Pour trouver des réponses à leur question, l’équipe de scientifique a constitué une cohorte de 8972 lycéens suisses. 5308 ont été intégrés dans l'échantillon témoin et 3664 dans le groupe ayant subi la fermeture des écoles.

Après analyse de toutes leurs données de santé, premier constat : les adolescents dormaient 75 minutes de plus lorsqu’ils n’allaient pas au lycée, ce qui a augmenté leur qualité de vie globale et fait baisser leur consommation d’alcool et de café. Deuxième constat : l’amélioration de l’état de santé global pouvait, dans certains cas, être contrebalancée par l’apparition de symptômes dépressifs chez les jeunes Suisses qui restaient trop chez eux.

Pour un report de l'heure de début des cours

"Ces résultats doivent être pris en compte lors de l'évaluation et la mise en œuvre de la fermeture des écoles", écrivent les chercheurs. "Ils appuient également le report de l'heure de début des cours pour les adolescents", concluent-ils.